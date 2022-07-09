Студентку из Каракола избивал и насиловал муж. Милиция начала проверку

Студентку педагогического училища из Каракола избивал и насиловал муж. Милиция все же начала проверку. Об этом 24.kg сообщил правозащитник Камиль Рузиев.

По его словам, сотрудники ОВД города запросили медицинскую форму по Стамбульскому протоколу о пытках и истязаниях для проведения экспертизы. Как только она будет получена, экспертизу назначат и возбудят дело.

«Что касается похищенной у девушки супругом дочери, то ребенка вернули. Мать написала встречное заявление», — уточнил Камиль Рузиев.

Он добавил, что пока муж студентки находится на свободе, поскольку досудебное производство не началось. Правозащитник также сообщил, что супруг угрожает родителям своей жены, у которых сейчас проживает молодая женщина.