Карагачевая роща. Как погибает старейший парк Бишкека

На недавней пресс-конференции мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров пообещал благоустроить Карагачевую рощу. В ней, по его словам, появится полноценная зона отдыха для горожан с аттракционами и прочими развлечениями. Парк разделят на зоны: культурно-просветительскую, спортивную, для водного отдыха, прогулок и детскую.
В ожидании, когда градоначальник воплотит обещания в жизнь, редакция 24.kg решила показать читателям, как старейший парк столицы выглядит сегодня.
Часть первая – облагороженная
Условно эту зеленую рощу города можно разделить на две части — облагороженную и дикую, которую часто называют лесом. Поваленный бетонный столб — первое, что встречает гуляющих при входе в ее цивилизованную часть. По словам местных, столб валяется на дороге уже давно, его никто не убирает. Прежде здесь был информационный стенд с картой парка и обозначениями, но его разобрали и сдали в металлолом бомжи.
Центральную аллею парка отреставрировали четыре года назад. Уложили плитку, установили скамейки, обновили освещение. Это место стало излюбленным у жителей района. Сюда часто приходят целыми семьями, чтобы отдохнуть и подышать чистым воздухом. На первый взгляд, аллея выглядит неплохо...
Но это только на первый взгляд. Немалая часть скамеек разбита. Их после реконструкции, похоже, не красили. Разбиты и камеры видеонаблюдения, установленные для безопасности посетителей. У одних оборваны провода, другие и вовсе украли.
Если сойти в сторону с центральной аллеи, то можно увидеть всю «прелесть» инфраструктуры. Фонтан и урны выглядят так, словно пережили артобстрел, мусорные баки установлены без каких-либо площадок и ограждений — на голой земле. От спортплощадки осталось одно название.
Если кому-то нужно сходить в туалет, то тут выбор невелик — терпеть до дома или идти на мелкое хулиганство, прячась в ближайших зарослях. Место, которое традиционно обозначается буквами «М/Ж», назвать туалетом не поворачивается язык. Из уважения к читателям покажем только часть общественной уборной.
В глубине рощи можно увидеть главную боль бишкекчан — Комсомольское и Пионерское озера. Вернее, то, что от них осталось. На месте, где когда-то отдыхали горожане, два заросших камышом пустыря, превратившихся в болота.
Искусственные водоемы погубили беспечность и безразличие городских чиновников. Все, что требовалось, — очистить фильтрационное озеро, которое их питало. Не смогли сделать даже этого. Сегодня спасательная станция заброшена, водные горки и пляжные грибки ржавеют в ожидании отправки на металлолом.
Полностью разбита и ирригационная система рощи, без которой она может погибнуть. Места, где когда-то пролегали арыки для полива, можно узнать только по остаткам бетонных водоразделов.
Рабочие, а их на огромную территорию всего десять человек, стараются поддерживать в чистоте то, что осталось. Люди выметают мусор с центральных аллей, ухаживают за клумбами, стригут газоны. Винить их в том, что парк выглядит отталкивающе, было бы глупо. Они, как и Карагачевая роща, — заложники обстоятельств.
На центральной аллее можно увидеть памятный камень знаменитому садоводу Алексею Фетисову, человеку, в 1881 году подарившему нынешнему Бишкеку рукотворный городской лес. Теперь уже бывшая глава муниципального предприятия «Городские парки» Калича Умуралиева в свое время выступала с инициативой установить на месте камня памятник ученому-садоводу, но большой поддержки среди городских властей ее идея не получила. Наверное, нынешние «озеленители» столицы опасаются, что на фоне его бронзовой фигуры их современные заслуги покажутся мелочью.
Главная проблема рощи — ее физическое уничтожение. В 1990-м территория насчитывала больше 215 гектаров. Сегодня — не больше 130. За 30 лет там, где прежде росли деревья, построили дома. Их владельцы сегодня не просят, а требуют узаконить жилища и выдать все необходимые документы. В свете последний тенденций будет не удивительно, если городские власти пойдут им навстречу.
Часть вторая – дикая
Больше всего от застройки пострадал так называемый городской лес — дикая часть рощи. В 2009 году влюбившийся в Кыргызстан француз Филипп Буазо и его единомышленник вице-президент АУЦА Чингиз Шамшиев организовали здесь экопарк. Они взяли в аренду у мэрии территорию в
Заповедная часть Карагачевой рощи — это место, которое не хочется покидать, особенно в летнюю жару. Тенистые аллеи, аккуратные деревянные скамейки и урны для посетителей. Здесь чисто, комфортно и аккуратно.
Странно, но за эти годы маленькая сплоченная команда, не имея значительных финансов, смогла сделать для рощи больше, чем весь штат городских чиновников с их бюджетами, нескончаемыми муниципальными предприятиями, департаментами и отделами. Вероятно, дело не в финансах, а в желании изменить ситуацию к лучшему.
P.S.Когда мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров возьмется за реставрацию Карагачевой рощи, неизвестно. Пока что мэрия лишь думает определить ее границы. На пресс-конференции мэр сообщил без конкретики, что инвесторы (куда же без них) уже нашлись и даже дали свое одобрение. «Здесь красивый уголочек будет. Те, у кого не будет возможности отдыхать на Иссык-Куле, будут отдыхать здесь», — сказал он.
Отметим, что Карагачевая роща — это далеко не первый парк в городе, который обещают отреставрировать за счет инвесторов. Уже десятый год муниципалитет говорит о восстановлении парка имени Мустафы Ататюрка с помощью турецкой стороны. Там тоже есть договоренности, одобрение, переговоры и планы, конца которым не видно.