Карагачевая роща. Как погибает старейший парк Бишкека

На недавней пресс-конференции мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров пообещал благоустроить Карагачевую рощу. В ней, по его словам, появится полноценная зона отдыха для горожан с аттракционами и прочими развлечениями. Парк разделят на зоны: культурно-просветительскую, спортивную, для водного отдыха, прогулок и детскую.

В ожидании, когда градоначальник воплотит обещания в жизнь, редакция 24.kg решила показать читателям, как старейший парк столицы выглядит сегодня.

Часть первая – облагороженная

Условно эту зеленую рощу города можно разделить на две части — облагороженную и дикую, которую часто называют лесом. Поваленный бетонный столб — первое, что встречает гуляющих при входе в ее цивилизованную часть. По словам местных, столб валяется на дороге уже давно, его никто не убирает. Прежде здесь был информационный стенд с картой парка и обозначениями, но его разобрали и сдали в металлолом бомжи.

Фото 24.kg. Первое, что видят посетители парка



Центральную аллею парка отреставрировали четыре года назад. Уложили плитку, установили скамейки, обновили освещение. Это место стало излюбленным у жителей района. Сюда часто приходят целыми семьями, чтобы отдохнуть и подышать чистым воздухом. На первый взгляд, аллея выглядит неплохо...

Фото 24.kg. В парк и сегодня приходят семьями



Но это только на первый взгляд. Немалая часть скамеек разбита. Их после реконструкции, похоже, не красили. Разбиты и камеры видеонаблюдения, установленные для безопасности посетителей. У одних оборваны провода, другие и вовсе украли.











Если сойти в сторону с центральной аллеи, то можно увидеть всю «прелесть» инфраструктуры. Фонтан и урны выглядят так, словно пережили артобстрел, мусорные баки установлены без каких-либо площадок и ограждений — на голой земле. От спортплощадки осталось одно название.











Если кому-то нужно сходить в туалет, то тут выбор невелик — терпеть до дома или идти на мелкое хулиганство, прячась в ближайших зарослях. Место, которое традиционно обозначается буквами «М/Ж», назвать туалетом не поворачивается язык. Из уважения к читателям покажем только часть общественной уборной.







В глубине рощи можно увидеть главную боль бишкекчан — Комсомольское и Пионерское озера. Вернее, то, что от них осталось. На месте, где когда-то отдыхали горожане, два заросших камышом пустыря, превратившихся в болота.

Искусственные водоемы погубили беспечность и безразличие городских чиновников. Все, что требовалось, — очистить фильтрационное озеро, которое их питало. Не смогли сделать даже этого. Сегодня спасательная станция заброшена, водные горки и пляжные грибки ржавеют в ожидании отправки на металлолом.













Полностью разбита и ирригационная система рощи, без которой она может погибнуть. Места, где когда-то пролегали арыки для полива, можно узнать только по остаткам бетонных водоразделов.

Фото 24.kg. Арычная система разрушена



Рабочие, а их на огромную территорию всего десять человек, стараются поддерживать в чистоте то, что осталось. Люди выметают мусор с центральных аллей, ухаживают за клумбами, стригут газоны. Винить их в том, что парк выглядит отталкивающе, было бы глупо. Они, как и Карагачевая роща, — заложники обстоятельств.









На центральной аллее можно увидеть памятный камень знаменитому садоводу Алексею Фетисову, человеку, в 1881 году подарившему нынешнему Бишкеку рукотворный городской лес. Теперь уже бывшая глава муниципального предприятия «Городские парки» Калича Умуралиева в свое время выступала с инициативой установить на месте камня памятник ученому-садоводу, но большой поддержки среди городских властей ее идея не получила. Наверное, нынешние «озеленители» столицы опасаются, что на фоне его бронзовой фигуры их современные заслуги покажутся мелочью.

Фото 24.kg. Памятный камень Алексею Фетисову



Главная проблема рощи — ее физическое уничтожение. В 1990-м территория насчитывала больше 215 гектаров. Сегодня — не больше 130. За 30 лет там, где прежде росли деревья, построили дома. Их владельцы сегодня не просят, а требуют узаконить жилища и выдать все необходимые документы. В свете последний тенденций будет не удивительно, если городские власти пойдут им навстречу.

Фото 24.kg. Кто-то построил себе в парке дорогую недвижимость



Часть вторая – дикая

Больше всего от застройки пострадал так называемый городской лес — дикая часть рощи. В 2009 году влюбившийся в Кыргызстан француз Филипп Буазо и его единомышленник вице-президент АУЦА Чингиз Шамшиев организовали здесь экопарк. Они взяли в аренду у мэрии территорию в 41 гектар , огородили ее и превратили в заповедник. Мечтают, что однажды смогут вернуть Карагачевой роще былую славу.

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Заповедная часть Карагачевой рощи — это место, которое не хочется покидать, особенно в летнюю жару. Тенистые аллеи, аккуратные деревянные скамейки и урны для посетителей. Здесь чисто, комфортно и аккуратно.

Странно, но за эти годы маленькая сплоченная команда, не имея значительных финансов, смогла сделать для рощи больше, чем весь штат городских чиновников с их бюджетами, нескончаемыми муниципальными предприятиями, департаментами и отделами. Вероятно, дело не в финансах, а в желании изменить ситуацию к лучшему.















P.S.Когда мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров возьмется за реставрацию Карагачевой рощи, неизвестно. Пока что мэрия лишь думает определить ее границы. На пресс-конференции мэр сообщил без конкретики, что инвесторы (куда же без них) уже нашлись и даже дали свое одобрение. «Здесь красивый уголочек будет. Те, у кого не будет возможности отдыхать на Иссык-Куле, будут отдыхать здесь», — сказал он.

Отметим, что Карагачевая роща — это далеко не первый парк в городе, который обещают отреставрировать за счет инвесторов. Уже десятый год муниципалитет говорит о восстановлении парка имени Мустафы Ататюрка с помощью турецкой стороны. Там тоже есть договоренности, одобрение, переговоры и планы, конца которым не видно.