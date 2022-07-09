Скандал с ИВЛ. Против ТНК «Дастан» начинают процедуру банкротства

Российская компания «ВО «Электронинторг», ранее осуществившая поставку ИВЛ в Кыргызстан (в разгар пандемии коронавируса в июле 2020 года), инициирует процедуру банкротства ТНК «Дастан».

АО «ВО «Электронинторг» является внешнеторговым оператором, который осуществляет реализацию гражданской продукции в государственной корпорации «Ростех». Компания поставила аппараты искусственной вентиляции легких для ОАО «ТНК «Дастан».

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«Цены на них были сформированы исходя из среднерыночной стоимости аппаратов в период пикового распространения коронавирусной инфекции и их высокого дефицита на российском рынке. Поставка была осуществлена без предоплаты в короткие сроки из-за того, что действовать в тяжелой для Кыргызской Республики обстановке необходимо было оперативно. После поставки ОАО «ТНК «Дастан» не передало АИВЛ в больницы, чтобы спасти людей. Они до сих пор находятся на складах», — отметили в компании.

По ее данным, аппараты ИВЛ до сих пор не оплачены. ОАО «ТНК «Дастан» ссылается на то, что деньги на них должен выделить Минздрав, но ведомство не имеет к поставке никакого отношения.

«По обоим договорам завершились судебные разбирательства в арбитражном суде Москвы и Первомайском районном суде Бишкека. Решения судов в пользу АО «ВО «Электронинторг» вступили в законную силу. Получены исполнительные листы, которые предъявлены судебному исполнителю. ОАО «ТНК «Дастан» в мае 2022-го подало заявления в Первомайский суд о предоставлении отсрочки исполнения решений суда. Заседания по этим делам много раз переносились из-за того, что юристы ОАО «ТНК «Дастан» не приходят в суд или заявляют необоснованные ходатайства», — рассказали в АО.

В российской компании также подчеркивают, что ТНК «Дастан» по отчетам показывает прибыль. На собрании акционеров, которое состоялось 27 апреля, по годовому отчету за 2021 год прибыль составила более 76 миллионов сомов, за первый квартал 2022-го — более 433 миллионов.

Однако в судебных заседаниях юристы ОАО «ТНК «Дастан» утверждают, что на самом деле такой прибыли нет и реальные цифры отличаются от тех, которые указаны в отчетах.

Представитель «ВО «Электронинторг» уточнил, что сейчас по договору поставки продолжает начисляться штрафная неустойка, составляющая более 3,5 миллиона рублей в месяц. Руководство ОАО «ТНК «Дастан» (ранее Талантбек Иманов, а сейчас Эрик Апышев. — Прим. 24.kg), по его словам, затягивают выплату, что наносит значительный ущерб как организации, так и государству, являющемуся основным акционером.

«По законам Кыргызской Республики, если юридическое лицо не способно рассчитаться с долгами, оно должно быть признано банкротом и его имущество должно быть продано, чтобы рассчитаться по долгам. Учитывая, что ОАО «ТНК «Дастан» почти два года не осуществляет оплату поставленной продукции, АО «ВО «Электронинторг» планирует инициировать процедуру банкротства», — напомнили инициаторы процедуры банкротства.

Ранее тогда заместитель министра здравоохранения Жалалидин Рахматуллаев заявлял депутатам Жогорку Кенеша, что в период начала пандемии в 2020-м по поручению правительства и Министерства энергетики и промышленности было приобретено 100 стационарных аппаратов «Авента-М», 200 переносных АИВЛ двух моделей. Стоимость 200 переносных аппаратов составила 29,1 миллиона рублей. Сто стационарных аппаратов были закуплены за 240 миллионов рублей.