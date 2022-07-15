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Общество

Надо ли вводить смертную казнь для насильников детей? Опрос

В Кыргызстане вновь стали обсуждать введение смертной казни. Вопрос вновь стал актуальным в связи с вопиющим случаем насилия над 13-летней девочкой.

Рассмотрение в суде затягивается, родственники пострадавшей боятся, что виновные могут уйти от наказания. На скамье подсудимых трое мужчин, двое из которых — сотрудники милиции.

Комментируя случай, председатель кабмина Акылбек Жапаров заявил, что не против смертной казни.

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«Среди милиционеров, оказывается, бывают такие, вроде тех животных. В свое время, когда исключали смертную казнь, чтобы стать демократическим государством, я выступал против и обращался к Аскару Акаеву (тогда президент страны. — Прим. 24.kg). Подобные вещи нельзя прощать», — сказал он.

За смертную казнь для педофилов выступил также известный теолог Кадыр Маликов.

Противники введения этой высшей меры наказания ссылаются на коррупцию в ветвях власти и вероятность судебной ошибки. По их мнению, эту норму могут использовать против неугодных и оппонентов власти. Они также считают, что, пока служители Фемиды не начнут выносить приговоры строго в рамках закона, не станут честными и неподкупными, не прекратится давление на судей сверху, возвращать смертную казнь нельзя.

Напомним, в Кыргызстане в 1998 году ввели мораторий на исполнение смертной казни, а в 2007-м норму вовсе отменили. Вопрос о возврате смертной казни поднимается каждый раз, когда становится известно об очередном жестоком случае насилия над ребенком. В феврале это обсуждали даже депутаты парламента, предлагая внести изменения в Уголовный кодекс. 

24.kg решило по этому поводу поинтересоваться мнением читателей.

Нужно ли вводить смертную казнь для насильников детей?
Да, иначе насильников не остановить — 62% — 2160 голосов
Нет, ужесточения не помогут — 2% — 93 голоса
Нужно вводить, но не при нашей коррупции в судах — 22% — 774 голоса
Надо добиваться неотвратимости наказания — 12% — 452 голоса

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239320/
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