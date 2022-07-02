Избиение Бекзата. Пострадавшего солдата МЧС выписали из больницы

Солдата МЧС Бекзата Эсенбекова, избитого прапорщиком, выписали из больницы. Об этом 24.kg сообщили родственники потерпевшего.

Уточняется, что сейчас состояние военнослужащего средней тяжести.

«Бекзата Эсенбекова выписали, он находится у родственников. От МЧС компенсации родители не получили. Ведомство дает деньги только на лекарства», — сообщили редакции.

Напомним, в ночь с 31 мая на 1 июня рядового Бекзата Эсенбекова избили в войсковой части МЧС. Его привезли в больницу только 4 июня. От родных инцидент скрывали. Пострадавшему угрожали тем, что, если он расскажет о ЧП, ему не выдадут военный билет. Со слов родственников, над ним издевались восемь месяцев.

Военная прокуратура Бишкекского гарнизона возбудила уголовное дело по факту избиения солдата срочной службы МЧС. Избившего солдата срочной службы прапорщика МЧС Торобая Жаныбек уулу водворили на гауптвахту.