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Общество

В Узбекистане начались массовые протесты из-за поправок в Конституцию

В Узбекистане начались массовые протесты из-за поправок в Конституцию. Об этом сообщает Telegram-канал MAKAN.UZ.

Протесты прошли в городах Автономной Республики Каракалпакстан и ее столице Нукусе. Жители протестуют против поправок в Конституцию Узбекистана, которые могут лишить их возможности провести референдум о выходе из состава Узбекистана.

РИА Новости со ссылкой на МВД страны сообщило, что сейчас общественный порядок в Нукусе восстановлен, с гражданами проводится разъяснительная работа о недопустимости нарушений законов.

Каракалпакстан — республика в составе Узбекистана. Действующая Конституция Узбекистана гарантирует суверенитет Каракалпакстану, и что народ имеет право на отделение от Узбекистана на основе всеобщего референдума жителей Каракалпакстана. Именно эти пункты из новой редакции Конституции изъяли, что вызвало возмущение жителей региона.

Поправки в Конституцию Узбекистана вынесли на общественное обсуждение 26 июня.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/238849/
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