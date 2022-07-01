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Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Надевали пакет, били арматурой. Сотрудников милиции подозревают в пытках

Троих сотрудников УВД Джалал-Абадской области и одного сотрудника Токмакского ГОВД (ранее тоже работал в Джалал-Абадском УВД. — Прим. 24.kg) постановлением Джалал-Абадского городского суда временно отстранили от занимаемых должностей. Все они сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщает Джалал-Абадская правозащитная организация «Справедливость».

По ее данным, они обвиняются в применении пыток и злоупотреблении должностным положением в отношении 29-летнего жителя села Торкен Токтогульского района Абжала Нурубекова, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков в апреле 2019 года.

Подозреваемый вины не признает и говорит, что улики ему подбросили.

По версии следствия, в отношении Абжала Нурубекова сотрудники СБНОН применяли пытки — били, пинали, на голову надевали полиэтиленовый пакет, избивали арматурой. В результате чего мужчина терял сознание и даже обмочился.

По словам адвоката организации «Справедливость» Нурислама Райимжанова, проведены судебно-медицинская и судебно-психолого-психиатрическая экспертизы, которые подтвердили факт применения пыток в отношении Нурубекова.

По словам правозащитников, отстранение милиционеров от должности произошло благодаря инициативе прокуратуры города Джалал-Абада и и вмешательству омбудсмена Атыр Абдрахматовой. До этого милиционеры на протяжении трех лет работали в органах.

Копия постановления о временном отстранении сотрудников направлена в МВД для исполнения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/238815/
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