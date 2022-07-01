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Общество

Скончалась мать экс-спикера парламента Марата Султанова

Скончалась Роза Урумовна Тенизбаева, мать экс-спикера парламента Марата Султанова и постоянного представителя Кыргызстана при ООН в Женеве Омара Султанова. Об этом сообщают родственники.

Известно, что Роза Тенизбаева родилась 1 сентября 1939-го. Она скончалась накануне после продолжительной болезни на 83-м году жизни.

Роза Тенизбаева почти полвека возглавляла различные предприятия. Имела государственные награды СССР и Кыргызской Республики, была одним из самых молодых генеральных директоров предприятий молочной промышленности.

Похороны состоятся 2 июля на Ала-Арчинском кладбище. Прощание и панихида — в 9.00.

24.kg выражает искренние соболезнования родным и близким.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/238791/
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