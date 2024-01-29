Повышение тарифа. Как экономить на проезде и где купить транспортные карты

С 30 января повышается стоимость проезда в общественном транспорте столицы и появляется возможность платить наличными. Но в этом случае поездка обойдется дороже. Редакция 24.kg подготовила ответы на часто задаваемые вопросы.
Какой будет оплата
При безналичной оплате в троллейбусах и муниципальных автобусах, где установлены валидаторы, 17 сомов, при наличной — 20 сомов. Такой же будет цена и в маршрутках, и в частных малогаборитных автобусах.
При наличной оплате в муниципальном транспорте пассажирам будут выдавать разовый билет.
После повышения тарифа в общественном транспорте начнут работать контролеры, которые будут выявлять безбилетников. У них будут специальные аппараты, с которыми можно проверять факт оплаты пассажирами через транспортные и банковские карты. Кроме того, при оплате по QR или NFC информация также отобразится в приложении.
Бесплатный проезд в автобусах и троллейбусах сохранится для:
- пенсионеров по возрасту;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья I, II, III группы общего заболевания и трудового увечья;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья с детства;
- детей в возрасте до 7 лет;
- почтальонов Государственного предприятия почтовой связи «Кыргызпочтасы» при исполнении ими служебных обязанностей.
В маршрутках для пенсионеров города оставлена льгота за проезд на прежнем уровне в размере 8 сомов при наличии именной карточки льготника «Тулпар» к пенсионному удостоверению. Но время действия сокращено: с 9.00 до 17.00.
Какие есть варианты безналичной оплаты?
Можно выбрать один из видов безналичной оплаты:
- транспортная карта «Тулпар». Их три вида: стандартные, школьные и льготные. Последние две — персонифированные, так как дают преференции на проезд.
- бесконтактные карты VISA и Элкарт всех банков Кыргызстана;
- виртуальная карта NFC (NFC доступен для обладателей андроид-смартфонов с поддержкой технологии. Чтобы воспользоваться этим видом оплаты, необходимо зайти в приложение, нажать на значок бесконтактной оплаты и поднести к валидатору).
- ввод кода транспорта в приложении «Тулпар». Наклейки с QR-кодами размещены как снаружи, так и в салоне транспорта.
- QR-сканирование в приложении «Тулпар», а также Balance, Mbank, Megapay, Компаньон, О! Деньги, Элсом и другие. Оплачивая услуги через приложения некоторых мобильных операторов и банков, пользователи также могут воспользоваться дополнительными преимуществами, такими как снижение стоимости поездок и начисление кешбэка бонусами.
Где можно приобрести карты «Тулпар», в том числе школьные и льготные?
- Стандартные синие карты можно приобрести в отделениях ГП «Кыргыз почтасы», офисах мобильных операторов, у водителей автобусов и троллейбусов, на некоторых остановках. Точки продаж синих стандартных карт можно посмотреть на сайте проекта «Тулпар».
Стоимость карты остается прежней — 50 сомов (входит одна поездка).
- Для приобретения школьной карты необходимо оформить онлайн-заявку на сайте www.tulpar-card.kg, заполнить все поля, загрузить фотографию ученика в формате 3×4, а также справку с места учебы и свидетельство о рождении в электронном формате. При правильном оформлении заявки карта будет выдана в течение нескольких рабочих дней в одном из четырех сервисных центров «Тулпар». После получения карты на нее можно оформить школьный проездной. Также школьные карты можно получить в сервисных центрах, предъявив на месте необходимые документы: справку со школы и свидетельство о рождении. Оператор сфотографирует школьника и на месте выдаст карту.
- Карту для льготных категорий граждан могут бесплатно получить в районных сервисных центрах пенсионеры по возрасту, прописанные в Бишкеке, лица с инвалидностью и почтальоны. Для этого им необходимо прийти в пункт выдачи карт и предъявить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право льготного проезда на муниципальном транспорте Бишкека (пенсионное удостоверение, удостоверение по инвалидности, удостоверение почтальона), сфотографироваться на месте, получить карту и расписаться в получении. Процесс получения займет не более 10 минут.
Адреса сервисных центров:
- Октябрьский район — улица Байтика Баатыра, 17;
- Ленинский район — проспект Чуй, 315;
- Свердловский район — проспект Чуй, 28;
- Первомайский район — проспект Жибек Жолу, 495 (Первомайское управление соцразвития).
Как пополнять баланс?
Пополнить баланс можно в терминалах самообслуживания, в электронных платежных системах (мобильный банкинг, электронные кошельки), отделениях ГП «Кыргыз почтасы» и сервисных центрах «Тулпар».
Пополнить можно как по номеру карты из 16 цифр, расположенных на лицевой стороне, так и по номеру телефона, если карта привязана к личному кабинету.
Как подключить опцию «проездной»? Сколько он стоит?
Для этого необходимо зайти на сайт «Тулпара» (раздел «Личный кабинет») или скачать приложение и пройти регистрацию. Регистрация в системе позволит получить доступ к личному кабинету, через который можно отслеживать поездки, подключать опцию «проездной», а при потере карты — восстановить ее.
Подключить опцию «проездной» можно через личный кабинет. Далее через раздел «Карты» добавить свою карту, введя ее номер, и пополнить баланс, равный стоимости проездного. После этого оформить его в разделе «Проездной».
Стандартный проездной можно привязать и на виртуальную карту, в этом случае необходимости в покупке пластиковой карты уже не будет.
Стандартный проездной стоит 1 тысячу 20 сомов, школьный — 360 сомов на месяц (оформляется только при наличии школьной карты). Проездной действует один календарный месяц вне зависимости от того, когда был куплен.
В летнее время проездные школьные билеты действуют?
Да, будут действовать. Проездной можно подключить в любое время года. При желании школьной картой можно пользоваться и без проездного, оплачивая 17 сомов за каждую поездку.
В случае потери карты ею может воспользоваться другой человек?
Теоретически да, другой человек может воспользоваться, если на балансе есть деньги.
Если карта привязана к личному кабинету, то после утери необходимо ее заблокировать. Пассажир может ее восстановить как самостоятельно на сайте проекта или обратиться за помощью в сервисный центр «Тулпара».
Для восстановления льготной карты необходимо лично обратиться в сервисный центр оператора с документами, подтверждающими личность. Для восстановления школьной карты необходимо повторно оформить заявку на сайте «Тулпара».
Может картой пользоваться другой человек с согласия владельца — ребенок, супруг, друг?
Стандартной синей картой могут пользоваться все, персонифицированной — школьной, льготной — только ее владелец.
Если не подключен проездной на стандартной синей карте, то пассажир может оплатить проезд за нескольких человек.
Единственное условие — интервал между оплатами должен составлять не менее двух секунд.
Если редко пользоваться картой, баланс не сгорит?
Нет.
Если ошибочно списались лишние деньги или поездка не была завершена из-за поломки или другой причине, как можно их вернуть?
Случаи ошибочного списания тщательно изучаются специалистами. Деньги, безусловно, можно вернуть, если факт подтверждается.
Для этого нужно обратиться в кол-центр 0312582000 или написать на почту feedback@tulpar-card.kg.
А если выяснится, что пассажир не оплатил, его будут штрафовать?
Нет. В правилах перевозки пассажиров не предусмотрены штрафы. Контролер может только потребовать оплатить проезд, попросить покинуть общественный транспорт или обратиться в правоохранительные органы, которые имеют право составлять протоколы по статье 199 части 7 (Нарушение иных требований Правил организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Кыргызской Республике) Кодекса о правонарушениях. За это предусмотрен штраф — 3 тысячи сомов.
Однако, мэрия Бишкека предложила ввести штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте — 1 тысячу сомов. Муниципалитет вынес на общественное обсуждение проект закона о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях.