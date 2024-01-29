Повышение тарифа. Как экономить на проезде и где купить транспортные карты

С 30 января повышается стоимость проезда в общественном транспорте столицы и появляется возможность платить наличными. Но в этом случае поездка обойдется дороже. Редакция 24.kg подготовила ответы на часто задаваемые вопросы.

1 Какой будет оплата При безналичной оплате в троллейбусах и муниципальных автобусах, где установлены валидаторы, 17 сомов, при наличной — 20 сомов. Такой же будет цена и в маршрутках, и в частных малогаборитных автобусах. При наличной оплате в муниципальном транспорте пассажирам будут выдавать разовый билет. После повышения тарифа в общественном транспорте начнут работать контролеры, которые будут выявлять безбилетников. У них будут специальные аппараты, с которыми можно проверять факт оплаты пассажирами через транспортные и банковские карты. Кроме того, при оплате по QR или NFC информация также отобразится в приложении. Бесплатный проезд в автобусах и троллейбусах сохранится для: пенсионеров по возрасту;

лиц с ограниченными возможностями здоровья I, II, III группы общего заболевания и трудового увечья;

лиц с ограниченными возможностями здоровья с детства;

детей в возрасте до 7 лет;

почтальонов Государственного предприятия почтовой связи «Кыргызпочтасы» при исполнении ими служебных обязанностей. В маршрутках для пенсионеров города оставлена льгота за проезд на прежнем уровне в размере 8 сомов при наличии именной карточки льготника «Тулпар» к пенсионному удостоверению. Но время действия сокращено: с 9.00 до 17.00.

2 Какие есть варианты безналичной оплаты? Можно выбрать один из видов безналичной оплаты: транспортная карта «Тулпар». Их три вида: стандартные, школьные и льготные. Последние две — персонифированные, так как дают преференции на проезд.

бесконтактные карты VISA и Элкарт всех банков Кыргызстана;

виртуальная карта NFC (NFC доступен для обладателей андроид-смартфонов с поддержкой технологии. Чтобы воспользоваться этим видом оплаты, необходимо зайти в приложение, нажать на значок бесконтактной оплаты и поднести к валидатору).

ввод кода транспорта в приложении «Тулпар». Наклейки с QR-кодами размещены как снаружи, так и в салоне транспорта.

QR-сканирование в приложении «Тулпар», а также Balance, Mbank, Megapay, Компаньон, О! Деньги, Элсом и другие. Оплачивая услуги через приложения некоторых мобильных операторов и банков, пользователи также могут воспользоваться дополнительными преимуществами, такими как снижение стоимости поездок и начисление кешбэка бонусами.

3 Где можно приобрести карты «Тулпар», в том числе школьные и льготные? Стандартные синие карты можно приобрести в отделениях ГП «Кыргыз почтасы», офисах мобильных операторов, у водителей автобусов и троллейбусов, на некоторых остановках. Точки продаж синих стандартных карт можно посмотреть на сайте проекта «Тулпар». Стоимость карты остается прежней — 50 сомов (входит одна поездка). Для приобретения школьной карты необходимо оформить онлайн-заявку на сайте www.tulpar-card.kg, заполнить все поля, загрузить фотографию ученика в формате 3×4, а также справку с места учебы и свидетельство о рождении в электронном формате. При правильном оформлении заявки карта будет выдана в течение нескольких рабочих дней в одном из четырех сервисных центров «Тулпар». После получения карты на нее можно оформить школьный проездной. Также школьные карты можно получить в сервисных центрах, предъявив на месте необходимые документы: справку со школы и свидетельство о рождении. Оператор сфотографирует школьника и на месте выдаст карту. Карту для льготных категорий граждан могут бесплатно получить в районных сервисных центрах пенсионеры по возрасту, прописанные в Бишкеке, лица с инвалидностью и почтальоны. Для этого им необходимо прийти в пункт выдачи карт и предъявить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право льготного проезда на муниципальном транспорте Бишкека (пенсионное удостоверение, удостоверение по инвалидности, удостоверение почтальона), сфотографироваться на месте, получить карту и расписаться в получении. Процесс получения займет не более 10 минут. Адреса сервисных центров: Октябрьский район — улица Байтика Баатыра, 17;

Ленинский район — проспект Чуй, 315;

Свердловский район — проспект Чуй, 28;

Первомайский район — проспект Жибек Жолу, 495 (Первомайское управление соцразвития).

4 Как пополнять баланс? Пополнить баланс можно в терминалах самообслуживания, в электронных платежных системах (мобильный банкинг, электронные кошельки), отделениях ГП «Кыргыз почтасы» и сервисных центрах «Тулпар». Пополнить можно как по номеру карты из 16 цифр, расположенных на лицевой стороне, так и по номеру телефона, если карта привязана к личному кабинету.

5 Как подключить опцию «проездной»? Сколько он стоит? Для этого необходимо зайти на сайт «Тулпара» (раздел «Личный кабинет») или скачать приложение и пройти регистрацию. Регистрация в системе позволит получить доступ к личному кабинету, через который можно отслеживать поездки, подключать опцию «проездной», а при потере карты — восстановить ее. Подключить опцию «проездной» можно через личный кабинет. Далее через раздел «Карты» добавить свою карту, введя ее номер, и пополнить баланс, равный стоимости проездного. После этого оформить его в разделе «Проездной». Стандартный проездной можно привязать и на виртуальную карту, в этом случае необходимости в покупке пластиковой карты уже не будет. Стандартный проездной стоит 1 тысячу 20 сомов, школьный — 360 сомов на месяц (оформляется только при наличии школьной карты). Проездной действует один календарный месяц вне зависимости от того, когда был куплен.

6 В летнее время проездные школьные билеты действуют? Да, будут действовать. Проездной можно подключить в любое время года. При желании школьной картой можно пользоваться и без проездного, оплачивая 17 сомов за каждую поездку.

7 В случае потери карты ею может воспользоваться другой человек? Теоретически да, другой человек может воспользоваться, если на балансе есть деньги. Если карта привязана к личному кабинету, то после утери необходимо ее заблокировать. Пассажир может ее восстановить как самостоятельно на сайте проекта или обратиться за помощью в сервисный центр «Тулпара». Для восстановления льготной карты необходимо лично обратиться в сервисный центр оператора с документами, подтверждающими личность. Для восстановления школьной карты необходимо повторно оформить заявку на сайте «Тулпара».

8 Может картой пользоваться другой человек с согласия владельца — ребенок, супруг, друг? Стандартной синей картой могут пользоваться все, персонифицированной — школьной, льготной — только ее владелец. Если не подключен проездной на стандартной синей карте, то пассажир может оплатить проезд за нескольких человек. Единственное условие — интервал между оплатами должен составлять не менее двух секунд.

9 Если редко пользоваться картой, баланс не сгорит? Нет.

10 Если ошибочно списались лишние деньги или поездка не была завершена из-за поломки или другой причине, как можно их вернуть? Случаи ошибочного списания тщательно изучаются специалистами. Деньги, безусловно, можно вернуть, если факт подтверждается. Для этого нужно обратиться в кол-центр 0312582000 или написать на почту feedback@tulpar-card.kg.