Прием абитуриентов в вузы Кыргызстана начнется 12 июля

Первый тур отбора абитуриентов в вузы начнется 12 июля. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, приемная кампания пройдет в три тура: 12-17 июля, 19-24 июля и 26-31 июля.

«Сроки проведения конкурса в вузы на грантовое и дневное контрактное обучение идентичны, на заочное, вечернее устанавливаются вузом самостоятельно», — сказали в ведомстве.

В Минобразования напомнили, что к конкурсу в вузы допускаются абитуриенты, получившие по основному тесту баллы выше установленного порогового. Пороговый балл будет определен после обработки ОРТ-2022.

Для участия в конкурсе на зачисление в вузы абитуриентам надо будет подать заявление и документы в электронной форме через автоматизированную информационную систему «Абитуриент Online».

«Процесс формирования рейтинга абитуриентов автоматизирован. Зачисление абитуриентов осуществляется до 25 августа», — добавили в МОиН.

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