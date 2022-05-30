20:13
USD 89.09
EUR 98.53
RUB 0.99
Общество

Прием абитуриентов в вузы Кыргызстана начнется 12 июля

Первый тур отбора абитуриентов в вузы начнется 12 июля. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, приемная кампания пройдет в три тура: 12-17 июля, 19-24 июля и 26-31 июля.

«Сроки проведения конкурса в вузы на грантовое и дневное контрактное обучение идентичны, на заочное, вечернее устанавливаются вузом самостоятельно», — сказали в ведомстве.

В Минобразования напомнили, что к конкурсу в вузы допускаются абитуриенты, получившие по основному тесту баллы выше установленного порогового. Пороговый балл будет определен после обработки ОРТ-2022.

Для участия в конкурсе на зачисление в вузы абитуриентам надо будет подать заявление и документы в электронной форме через автоматизированную информационную систему «Абитуриент Online».

«Процесс формирования рейтинга абитуриентов автоматизирован. Зачисление абитуриентов осуществляется до 25 августа», — добавили в МОиН.

Телефон технической поддержки — 1818 (время работы: понедельник-пятница с 8.30 до 17.30).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/235266/
просмотров: 8887
Версия для печати
Материалы по теме
В бюджет Кыргызстана от работы Минприроды поступило 2,2 миллиарда сомов
Зимний прием в вузы. Сертификаты весеннего ОРТ действительны
Второй шанс поступить в вуз. Что должен знать абитуриент
В сибирских вузах России зафиксирован рост числа абитуриентов из Кыргызстана
Начался последний тур приема абитуриентов в вузы Кыргызстана
Минобразования проведет еще один тур поступления в вузы
В Кыргызстане начался последний этап приема в вузы
Прием в колледжи. В первом туре зарегистрировано 30 тысяч 531 заявка
Продлен срок приема документов в вузы для этнических кыргызов
Приемная кампания в вузы. В первом туре зарегистрировано 26 тысяч 546 заявок
Популярные новости
Рождество Христово. Как и&nbsp;почему отмечают праздник Рождество Христово. Как и почему отмечают праздник
На&nbsp;площади Ала-Тоо водрузили новый флаг. На&nbsp;нем 39&nbsp;лучей, вместо&nbsp;40 На площади Ала-Тоо водрузили новый флаг. На нем 39 лучей, вместо 40
Такси Бишкека. Куда звонить и&nbsp;у&nbsp;каких служб есть приложения Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
Житель Ноокена после обращения к&nbsp;Камчыбеку Ташиеву получил первые документы Житель Ноокена после обращения к Камчыбеку Ташиеву получил первые документы
Бизнес
Новогодние каникулы с&nbsp;MegaPay Новогодние каникулы с MegaPay
&laquo;7&nbsp;АТА&raquo; (&laquo;Жети Ата&raquo;) сближает поколения «7 АТА» («Жети Ата») сближает поколения
Новый уровень комфортного зимнего отдыха от&nbsp;MEGA Новый уровень комфортного зимнего отдыха от MEGA
Все дома в&nbsp;Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к&nbsp;интернету и&nbsp;кабельному&nbsp;ТВ Все дома в Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к интернету и кабельному ТВ
6 января, суббота
17:51
Самоубийство Арстана Алая. Генеральная прокуратура начала проверку Самоубийство Арстана Алая. Генеральная прокуратура нача...
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 6 января. Больше всего подорожали помидоры
12:00
Развлечения на Святки. Гадания, которые помогут предсказать будущее
10:00
Рождество Христово. Как и почему отмечают праздник
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 6 января 1956 года
5 января, пятница
22:53
«Тетрис» покорен. Американский подросток первым в истории прошел игру до конца
22:00
Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 января: будет солнечно
19:30
Почти 32 миллиона рублей зарплаты вернули кыргызстанским мигрантам в России