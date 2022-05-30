20:04
USD 89.09
EUR 98.53
RUB 0.99
Общество

Митинг против ККМ. На площадь подогнали автобусы с милицией, участники разошлись

Митинг возле Дома правительства против установки контрольно-кассовых машин (ККМ) разогнали сотрудники милиции.

Отметим, что сегодня на Старую площадь вышли примерно 30 предпринимателей, которые категорично не согласны устанавливать ККМ. Они держали плакаты с надписями: «Мы против ККМ!»; «Пусть остается патент!».

Участники акции протеста требовали встречи с председателем кабмина Акылбеком Жапаровым.

24.kg
Фото 24.kg. Митинг против ККМ
Перед началом митинга сотрудники милиции попросили собравшихся разойтись, ссылаясь на запрет на проведение собраний в Бишкеке. Но протестующие уходить не собирались. Только спустя несколько часов они все же разошлись. Потому что правоохранительные органы пригнали милицейский автобус и намекнули на принудительный разгон.

Отметим, что на этом же митинге сегодня задержали активиста Адилета Али Мыктыбека (известного в соцсетях под ником Адилет Балтабай). Он вел прямой эфир на Facebook с акции протеста.

Напомним, что митинги против ККМ продолжаются последние полгода.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/235243/
просмотров: 4504
Версия для печати
Материалы по теме
Ввести городской налог предложил депутат Бишкекского горкенеша
Штрафы, порно, паранджа, тонировка. Что обсуждали депутаты в 2023-м
Пытаются мешать введению ККМ. Глава налоговой обвинил недобросовестный бизнес
Гостиницы, рестораны и туркомпании заплатили 2,6 миллиарда налогов в 2023 году
Президент призвал считать налоги вкладом в развитие страны, а не принуждением
В Кыргызстане планируют упростить процедуру закрытия ИП
С Нидерландами подписано соглашение об избежании двойного налогообложения
Садыр Жапаров: Некоторые налоговики призывали торговцев не переходить на ККМ
Садыр Жапаров: В июле введем ККМ на рынках или найдем другой выход
Камчыбек Ташиев: Владельцы рынков должны снизить стоимость аренды торговых мест
Популярные новости
Рождество Христово. Как и&nbsp;почему отмечают праздник Рождество Христово. Как и почему отмечают праздник
На&nbsp;площади Ала-Тоо водрузили новый флаг. На&nbsp;нем 39&nbsp;лучей, вместо&nbsp;40 На площади Ала-Тоо водрузили новый флаг. На нем 39 лучей, вместо 40
Такси Бишкека. Куда звонить и&nbsp;у&nbsp;каких служб есть приложения Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
Житель Ноокена после обращения к&nbsp;Камчыбеку Ташиеву получил первые документы Житель Ноокена после обращения к Камчыбеку Ташиеву получил первые документы
Бизнес
Новогодние каникулы с&nbsp;MegaPay Новогодние каникулы с MegaPay
&laquo;7&nbsp;АТА&raquo; (&laquo;Жети Ата&raquo;) сближает поколения «7 АТА» («Жети Ата») сближает поколения
Новый уровень комфортного зимнего отдыха от&nbsp;MEGA Новый уровень комфортного зимнего отдыха от MEGA
Все дома в&nbsp;Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к&nbsp;интернету и&nbsp;кабельному&nbsp;ТВ Все дома в Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к интернету и кабельному ТВ
6 января, суббота
17:51
Самоубийство Арстана Алая. Генеральная прокуратура начала проверку Самоубийство Арстана Алая. Генеральная прокуратура нача...
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 6 января. Больше всего подорожали помидоры
12:00
Развлечения на Святки. Гадания, которые помогут предсказать будущее
10:00
Рождество Христово. Как и почему отмечают праздник
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 6 января 1956 года
5 января, пятница
22:53
«Тетрис» покорен. Американский подросток первым в истории прошел игру до конца
22:00
Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 января: будет солнечно
19:30
Почти 32 миллиона рублей зарплаты вернули кыргызстанским мигрантам в России