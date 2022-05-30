Митинг против ККМ. На площадь подогнали автобусы с милицией, участники разошлись

Митинг возле Дома правительства против установки контрольно-кассовых машин (ККМ) разогнали сотрудники милиции.

Отметим, что сегодня на Старую площадь вышли примерно 30 предпринимателей, которые категорично не согласны устанавливать ККМ. Они держали плакаты с надписями: «Мы против ККМ!»; «Пусть остается патент!».

Участники акции протеста требовали встречи с председателем кабмина Акылбеком Жапаровым.

Фото 24.kg. Митинг против ККМ

Перед началом митинга сотрудники милиции попросили собравшихся разойтись, ссылаясь на запрет на проведение собраний в Бишкеке. Но протестующие уходить не собирались. Только спустя несколько часов они все же разошлись. Потому что правоохранительные органы пригнали милицейский автобус и намекнули на принудительный разгон.

Отметим, что на этом же митинге сегодня задержали активиста Адилета Али Мыктыбека (известного в соцсетях под ником Адилет Балтабай). Он вел прямой эфир на Facebook с акции протеста.

Напомним, что митинги против ККМ продолжаются последние полгода.