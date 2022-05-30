Митинг против ККМ. На площадь подогнали автобусы с милицией, участники разошлись

Митинг возле Дома правительства против установки контрольно-кассовых машин (ККМ) разогнали сотрудники милиции.
Отметим, что сегодня на Старую площадь вышли примерно 30 предпринимателей, которые категорично не согласны устанавливать ККМ. Они держали плакаты с надписями: «Мы против ККМ!»; «Пусть остается патент!».
Участники акции протеста требовали встречи с председателем кабмина Акылбеком Жапаровым.
Отметим, что на этом же митинге сегодня задержали активиста Адилета Али Мыктыбека (известного в соцсетях под ником Адилет Балтабай). Он вел прямой эфир на Facebook с акции протеста.
Напомним, что митинги против ККМ продолжаются последние полгода.