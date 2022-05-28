Без паники, сахар есть! Госантимонопольная служба проверила супермаркеты

В целях недопущения необоснованного роста цен на сахар Служба антимонопольного регулирования провела мониторинг по всем областям республики.

В частности, в торговых сетях «Глобус», «Народный», «Достор», «Фрунзе». Ранее предприниматели обязались в рамках соглашения о взаимном сотрудничестве на рынке реализации сахара-песка продавать его по картам лояльности по льготной цене 79 сомов за килограмм в сутки, а сверх меры — по 85 сомов за килограмм.

Мониторинг показал, что не все торговые сети исполняют взятые на себя обязательства, не везде есть сахар.

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Председатель ведомства Кенешбай Тайлаков потребовал срочно поставить сахар со складов на прилавки.

На сегодня вопрос поставок сахара и сахара-сырца для производства решен не только в рамках ЕАЭС, но и в рамках поставок из третьих стран.

Сахар идет не только в Бишкек, но и в южные регионы страны. В Ош накануне поступило 10 вагонов с сахаром, на рынках его продают в среднем по 88 сомов за килограмм.

В других регионах сахар тоже есть, в среднем его цена — до 95 сомов.

В тех точках, где цена на сахар была 100 сомов, территориальные подразделения САР в ходе разъяснений ее снизили.

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Торговцы отмечают, что сахар есть, а стоимость действительно поднялась из-за повышения в первую очередь оптово-отпускных цен.

Служба антимонопольного регулирования просит не поддаваться панике, сахар есть. Также ОАО «Каинды Кант» запущен завод, и идет производство тростникового сахара, а продавцов просит соблюдать закон.