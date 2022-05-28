Без паники, сахар есть! Госантимонопольная служба проверила супермаркеты

В целях недопущения необоснованного роста цен на сахар Служба антимонопольного регулирования провела мониторинг по всем областям республики.
В частности, в торговых сетях «Глобус», «Народный», «Достор», «Фрунзе». Ранее предприниматели обязались в рамках соглашения о взаимном сотрудничестве на рынке реализации сахара-песка продавать его по картам лояльности по льготной цене 79 сомов за килограмм в сутки, а сверх меры — по 85 сомов за килограмм.
Мониторинг показал, что не все торговые сети исполняют взятые на себя обязательства, не везде есть сахар.
Председатель ведомства Кенешбай Тайлаков потребовал срочно поставить сахар со складов на прилавки.
На сегодня вопрос поставок сахара и сахара-сырца для производства решен не только в рамках ЕАЭС, но и в рамках поставок из третьих стран.
Сахар идет не только в Бишкек, но и в южные регионы страны. В Ош накануне поступило 10 вагонов с сахаром, на рынках его продают в среднем по 88 сомов за килограмм.
В других регионах сахар тоже есть, в среднем его цена — до 95 сомов.
В тех точках, где цена на сахар была 100 сомов, территориальные подразделения САР в ходе разъяснений ее снизили.
Торговцы отмечают, что сахар есть, а стоимость действительно поднялась из-за повышения в первую очередь оптово-отпускных цен.
Служба антимонопольного регулирования просит не поддаваться панике, сахар есть. Также ОАО «Каинды Кант» запущен завод, и идет производство тростникового сахара, а продавцов просит соблюдать закон.