День защиты детей. Мэрия Бишкека представила программу мероприятий

В преддверии Международного дня защиты детей мэрия Бишкека представила программу мероприятий. Об этом сообщили в столичном муниципалитете.

В ведомстве напомнили, что с 11 мая по 15 июня проходит месячник «Наши дети — будущее планеты!». В городских поликлиниках и больницах врачи бесплатно проводят осмотр маленьких пациентов из малообеспеченных семей, проживающих в приютах и интернатах. Нуждающихся детей обеспечат лекарствами по дополнительной программе ОМС. Медицинскую помощь оказывают городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи, центры семейной медицины, городские стоматологические поликлиники, центры реабилитации детей и поддержки семьи.

1 июня в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоится мероприятие для тысячи детей с инвалидностью, сирот, детей из семей льготных категорий жителей города.

Предусмотрена единовременная выплата в размере 1 тысячи сомов 229 круглым сиротам, состоящим на учете в органах социального развития, и 4 тысячам детей из малообеспеченных семей. Дети из семей, принадлежащих к льготным, получат по 500 сомов.

В школах, детских садах, внешкольных учреждениях в рамках месячника «Наши дети — будущее планеты!» проводят праздничные концерты и представления.

Пройдет конкурс рисунков «Я рисую мир!», выставка творческих работ детей «Дадим шар земной детям!»

В школах проводят тематические классные часы, викторины, конкурс рисунков: «Мое счастливое детство», «Детство-маленькая страна!», «Краски нашей жизни», концерт детских песен «Праздник детства», «Дружба—вот, что детям нужно!», выставку детских фотографий «Детство золотое», челлендж в социальных сетях: «День защиты детей», «Какой бы праздник ты придумал для родителей?», «Дети — это я и ты!», «Мир глазами детей».

В образовательных организациях и в центрах детского творчества запланирована городская акция «Балалык кыялдар!» С 27 мая по 1 июня на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Газпром» проведут фестиваль спорта «Жеткинчек» по мини-футболу, таэквондо, боксу, дзюдо, вольной борьбе и греко-римской борьбе.

С 30 мая по 8 июня проведут Второй международный детский фольклорный фестиваль «Наристе».

Планируется выступление фольклорных коллективов, выставки прикладного искусства, международная конференция, выступления участников на главных площадках муниципальных районов, парадные (кавалькадные) шествия по центральным улицам, экскурсия по историко-культурным объектам города, выезд на озеро Иссык-Куль.

На фестиваль приедут участники из Тывы, Алтая, Казахстана, Санкт-Петербурга, Монголии.