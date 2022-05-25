Перепись населения и жилищного фонда. До вас дошли переписчики? (Опрос)

В Кыргызстане завершилась перепись населения и жилищного фонда.

Кампания стартовала 25 марта и продлилась до 3 апреля. В отдаленных зонах республики она прошла с 23 апреля по 2 мая.

Еще на первом этапе кыргызстанцы стали жаловаться на то, что к ним переписчики так и не дошли. Поэтому Нацстатком дополнительно с 4 по 6 апреля проводил контрольные обходы. За это время на горячую линию по номеру 1216, а также через средства массовой информации и социальные сети обратились более 800 жителей страны. Всего было зарегистрировано более 2 тысяч обращений. В итоге возможность пройти перепись в рамках контрольных обходов продлили до 2 мая.

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