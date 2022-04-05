18:44
USD 89.43
EUR 96.35
RUB 0.98
Общество

Нацстатком призывает откликнуться граждан, не прошедших перепись населения

Нацстатком призывает откликнуться граждан, не прошедших перепись населения и жилищного фонда. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

В ведомстве напомнили, что в Кыргызстане завершается всеобщая перепись населения и жилищного фонда — 2022. Отдаленные зоны республики будут переписаны с 23 апреля по 2 мая.

По информации Нацстаткома, имеются факты, когда отдельные граждане по какой-либо причине до сих пор не переписаны.

«Поэтому в течение трех дней, с 4 по 6 апреля, на всей территории республики проходит контрольный обход. Цель — уточнить число переписанных жителей. Такие мероприятия приняты не только у нас, но и в международной практике. Это позволит переписать жителей, не прошедших ранее перепись населения по различным причинам», — говорится в сообщении.

В Нацстаткоме также продолжает работу горячая линия по номеру 1216, куда любой гражданин может обратиться и сообщить о том, что он до настоящего времени не охвачен переписью. Гражданин может написать также на WhatsApp 0999183020.

Если вы проживаете в Бишкеке, можно обратиться в отделы переписи вашего района:

  • Ленинский район — 0312887366, 0220019034;
  • Октябрьский район — 0312576438, 0500735686;
  • Первомайский район − 0312300871, 0552560707;
  • Свердловский район — 0312382468, 0700994892.

Напомним, что перепись населения и жилищного фонда в Кыргызстане стартовала 25 марта и продлилась до 3 апреля. В отдаленных зонах республики она пройдет с 23 апреля по 2 мая. Для проведения переписи задействовано 28 тысяч временного переписного персонала (координаторы, инструкторы-контролеры и переписчики). Общереспубликанская кампания впервые проходит в электронном формате при помощи мобильного приложения с использованием переписчиками личного мобильного телефона или планшета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229798/
просмотров: 57
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан 2023-жылы паспорттордун индексинде 131-орунду ээледи
Кыргызстан и Германия будут сотрудничать в сфере науки, исследований и инноваций
Депутат предлагает не сжигать коноплю, а использовать в качестве лекарства
Новые правила пребывания в Кыргызстане: кого они коснутся
От двух до пяти лет. Посещающих казино граждан Кыргызстана предлагают наказывать
В Минэкономики рассказали, как кыргызстанцам закроют доступ к онлайн-казино
Депутат Жогорку Кенеша предлагает 2024-й объявить Годом современного Кыргызстана
Паша Глобус: Когда смотришь на флаг Кыргызстана, чувствуешь домашний уют
Чего ожидать от встречи премьер-министров Китая и Кыргызстана. Мнение экспертов
Кыргызстан представил туристические проекты в Узбекистане
Популярные новости
На&nbsp;следующей неделе в&nbsp;Бишкеке неустойчивая погода и&nbsp;ожидают снег с&nbsp;дождем На следующей неделе в Бишкеке неустойчивая погода и ожидают снег с дождем
Как питаться в&nbsp;пожилом возрасте: десять правил от&nbsp;медиков Как питаться в пожилом возрасте: десять правил от медиков
Неделя-24. Бишкеку вернули отопление, и&nbsp;что довело ТЭЦ до&nbsp;аварии Неделя-24. Бишкеку вернули отопление, и что довело ТЭЦ до аварии
Зависимость от&nbsp;смартфона. Как понять, что ребенка пора спасать Зависимость от смартфона. Как понять, что ребенка пора спасать
Бизнес
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
13 февраля, вторник
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Датчики показывают умеренный уровень Загрязнение воздуха в Бишкеке. Датчики показывают умере...
18:02
На Иссык-Куле местный житель решил обустроить пляж. Нанес ущерб экологии
17:46
Правителя Дубая пригласили посетить Кыргызстан с визитом
17:28
Самую дорогую машину Камчи Кольбаева в четвертый раз выставили на аукцион
17:17
На аукционе продали пять автомобилей Камчи Кольбаева