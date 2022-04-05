Нацстатком призывает откликнуться граждан, не прошедших перепись населения и жилищного фонда. Об этом сообщает пресс-служба комитета.
В ведомстве напомнили, что в Кыргызстане завершается всеобщая перепись населения и жилищного фонда — 2022. Отдаленные зоны республики будут переписаны с 23 апреля по 2 мая.
По информации Нацстаткома, имеются факты, когда отдельные граждане по какой-либо причине до сих пор не переписаны.
«Поэтому в течение трех дней, с 4 по 6 апреля, на всей территории республики проходит контрольный обход. Цель — уточнить число переписанных жителей. Такие мероприятия приняты не только у нас, но и в международной практике. Это позволит переписать жителей, не прошедших ранее перепись населения по различным причинам», — говорится в сообщении.
В Нацстаткоме также продолжает работу горячая линия по номеру 1216, куда любой гражданин может обратиться и сообщить о том, что он до настоящего времени не охвачен переписью. Гражданин может написать также на WhatsApp 0999183020.
Если вы проживаете в Бишкеке, можно обратиться в отделы переписи вашего района:
- Ленинский район — 0312887366, 0220019034;
- Октябрьский район — 0312576438, 0500735686;
- Первомайский район − 0312300871, 0552560707;
- Свердловский район — 0312382468, 0700994892.
Напомним, что перепись населения и жилищного фонда в Кыргызстане стартовала 25 марта и продлилась до 3 апреля. В отдаленных зонах республики она пройдет с 23 апреля по 2 мая. Для проведения переписи задействовано 28 тысяч временного переписного персонала (координаторы, инструкторы-контролеры и переписчики). Общереспубликанская кампания впервые проходит в электронном формате при помощи мобильного приложения с использованием переписчиками личного мобильного телефона или планшета.