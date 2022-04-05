Нацстатком призывает откликнуться граждан, не прошедших перепись населения и жилищного фонда. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

В ведомстве напомнили, что в Кыргызстане завершается всеобщая перепись населения и жилищного фонда — 2022. Отдаленные зоны республики будут переписаны с 23 апреля по 2 мая.

По информации Нацстаткома, имеются факты, когда отдельные граждане по какой-либо причине до сих пор не переписаны.

«Поэтому в течение трех дней, с 4 по 6 апреля, на всей территории республики проходит контрольный обход. Цель — уточнить число переписанных жителей. Такие мероприятия приняты не только у нас, но и в международной практике. Это позволит переписать жителей, не прошедших ранее перепись населения по различным причинам», — говорится в сообщении.

В Нацстаткоме также продолжает работу горячая линия по номеру 1216, куда любой гражданин может обратиться и сообщить о том, что он до настоящего времени не охвачен переписью. Гражданин может написать также на WhatsApp 0999183020.

Если вы проживаете в Бишкеке, можно обратиться в отделы переписи вашего района:

Ленинский район — 0312887366, 0220019034;

Октябрьский район — 0312576438, 0500735686;

Первомайский район − 0312300871, 0552560707;

Свердловский район — 0312382468, 0700994892.