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Общество

Орозо айт. Что известно о празднике и как его отмечать

Завтра кыргызстанцы отметят Орозо айт. Праздничный Айт намаз в мечетях республики начнется в 07.30.

Орозо айт — один из двух главных мусульманских праздников наряду с Курман айтом. Он знаменует завершение священного месяца Рамазан и месячного поста. С 1994 года Орозо айт в Кыргызстане отмечают официально.

О традициях празднования Орозо айта 24.kg рассказали в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

Когда мусульмане начали праздновать Орозо айт?

Орозо айт начали праздновать со времен первой хиджры (615 год. — Прим. 24.kg). Она приходится на первый день месяца Шаввал по исламскому календарю.

Называется праздник у всех народов по-разному, у арабов это Ид-аль-Фитр, у тюркских — Ураза байрам. Орозо Айт — это окончание поста, который является одним из пяти столпов ислама.

Почему праздник отмечается в конце священного месяца Рамазан?

Успешное проведение Рамазана очень важно для мусульман.

Этот месяц дает возможность верующим быть ближе к Всевышнему. Держать пост, почаще читать Коран, намаз и таравих намаз. Научиться быть верующим. Тридцатидневный пост посвящается Всевышнему. Сказано, что совершение намаза видят 100 человек, хаджа — тысячи, а пост видит только Бог. Мусульмане празднуют достойное завершение священного месяца.

Можно ли совершать Айт намаз дома?

Мусульманские праздники начинаются с Айт намаза. Совершать его предписано только в религиозных заведениях или других местах вместе с общиной, поэтому дома его не читают.

Айт намаз проводят на главных площадях и в мечетях, где священнослужители выступают с проповедью и поздравляют правоверных.

Как отмечать праздник?

Обычно в этот день родственники собираются за праздничным столом. Но некоторые священнослужители отмечают, что необязательно устраивать шумные застолья, резать скот. Жертвоприношения характерны только для Курман айта.

Месяц Рамазан и Орозо айт — это время прощать обиды, ссоры. В этот день должен быть праздничный настрой, нужно радовать близких и дарить подарки.

В чем смысл Орозо айта?

Смысл праздника — в благих делах и прощении.

Во время праздника, как и в месяц Рамазан, приветствуется благотворительность. В этот день посетите родных, близких, поддержите больных, поделитесь с соседями праздничным угощением и попросите прощения у тех, кого обидели.

Что нельзя делать в этот день?

В этот день запрещено голодать, то есть обязательно надо приостановить пост. Если вы хотите восполнить пропущенные дни воздержания, то сделайте это после окончания Орозо айта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/232386/
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