В Бишкеке выявлены машины с запрещенной символикой. Знаки сняли

В Бишкеке выявлена машина с запрещенной наклейкой — знаком Z.

Как отметил в Twitter пресс-секретарь управления Патрульной службы милиции Байгазы Айтикулов, водителя доставили в УВД Свердловского района. Он отметил, что наша страна придерживается нейтральной позиции, поэтому подобная символика недопустима. С водителем провели профилактическую беседу и отпустили, сорвав наклейку.

Бул авто унаанын айдоочусу да Свердлов райондук ИИБне жеткирилди. Албетте биздин аткарып жаткан кызматыбыз мамлекеттин кандайдыр бир позициясын билдирбейт. Биз болгону мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарды кана аткаруудабыз.Андыктан кээ бир айдоочуларды чектен чыкпоого чакырабыз! pic.twitter.com/HhlxKU5JSO — Байказы Айтикулов (@BaykazyAitikul) April 23, 2022

В столице также сорвали наклейку с военной символикой с микроавтобуса, ездившего по маршруту № 148.

На видеоролике видно, что сотрудники УПСМ снимают с Mercedes Sprinter запрещенные картинки.

Интернет тармактарында тараган маршурттук унаа кайгуул кызматы тарабынан табылып, чапталган наклейкасы сыйрылууда pic.twitter.com/tGZ9J98HYT — Байказы Айтикулов (@BaykazyAitikul) April 24, 2022

Водитель рассказывает, что указанный автомобиль был куплен месяц назад в России и тогда уже на нем была наклейка.

Пресс-секретарь управления Патрульной службы милиции отметил редакции, что с водителем маршрутки также проведена профилактически-разъяснительная работа.

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Ранее сотрудники милиции также вынудили стереть с машины бишкекчанина символ, нарисованный замазкой. С водителем также провели разъяснительную беседу.

В УПСМ в марте предупреждали, что будут штрафовать водителей, которые клеят на машины символы и знаки, которые не соответствуют требования Кодекса о правонарушениях.

ГКНБ распространил заявление, в котором призвал воздержаться от использования символа Z в связи с военными действиями в Украине, где на российской технике замечены символы Z и V. Ранее Минобороны России разъяснило, что латинская буква Z на российской военной технике, находящейся на специальной операции в Украине, означает «За победу», а литера V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».