В Бишкеке выявлены машины с запрещенной символикой. Знаки сняли

В Бишкеке выявлена машина с запрещенной наклейкой — знаком Z.
Как отметил в Twitter пресс-секретарь управления Патрульной службы милиции Байгазы Айтикулов, водителя доставили в УВД Свердловского района. Он отметил, что наша страна придерживается нейтральной позиции, поэтому подобная символика недопустима. С водителем провели профилактическую беседу и отпустили, сорвав наклейку.
В столице также сорвали наклейку с военной символикой с микроавтобуса, ездившего по маршруту № 148.
На видеоролике видно, что сотрудники УПСМ снимают с Mercedes Sprinter запрещенные картинки.
Водитель рассказывает, что указанный автомобиль был куплен месяц назад в России и тогда уже на нем была наклейка.
Пресс-секретарь управления Патрульной службы милиции отметил редакции, что с водителем маршрутки также проведена профилактически-разъяснительная работа.
Ранее сотрудники милиции также вынудили стереть с машины бишкекчанина символ, нарисованный замазкой. С водителем также провели разъяснительную беседу.
В УПСМ в марте предупреждали, что будут штрафовать водителей, которые клеят на машины символы и знаки, которые не соответствуют требования Кодекса о правонарушениях.
ГКНБ распространил заявление, в котором призвал воздержаться от использования символа Z в связи с военными действиями в Украине, где на российской технике замечены символы Z и V. Ранее Минобороны России разъяснило, что латинская буква Z на российской военной технике, находящейся на специальной операции в Украине, означает «За победу», а литера V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».
Напомним, ситуация в Украине остается сложной. Боевые действия продолжаются. Специальную военную операцию Россия объявила 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения продолжает расти. Многие государства ввели и продолжают вводить против РФ жесткие санкции.