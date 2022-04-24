Российская Федерация и Кыргызстан делают все необходимое для развития интеграционных процессов, в том числе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в Бишкеке на конференции «Российские соотечественники в Кыргызстане: новые реалии русского мира» заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КР Николай Удовиченко.

По его словам, предпринимаются все меры для ускоренного развития нашей интеграции в рамках ЕАЭС, ОДКБ.

Николай Удовиченко также отметил, что введенные против России рядом государств санкции негативно отражаются и на Кыргызстане.

«Продолжается давление и на союзников России», — добавил он и признал, что после введенных некоторыми государствами антироссийских санкций в КР в настоящее время наблюдается «более благоприятная ситуация».

Николай Удовиченко также особо отметил, что Москву и Бишкек связывают крепкие союзнические отношения.

Конференция российских соотечественников обсудила предстоящие в честь празднования 77 годовщины Победы в Великой Отечественной войне мероприятия, вопросы популяризации русского языка в КР и правовой безопасности и мероприятия, связанные с объявлением в текущем году города Каракола культурной столицей СНГ.

По последним данным, в Кыргызстане сегодня проживает примерно 300-350 тысяч русских.