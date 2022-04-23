Медиасообщество Кыргызстана требует прекратить преследования Болота Темирова. Об этом говорится в заявлении членов платформы действий «Медиа Кыргызстана».

В организации заявляют, что воспринимают последние действия властей в отношении журналиста-расследователя как усиление преследований и попытку воспрепятствовать его профессиональной деятельности.

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20 апреля Болота Темирова вызвали на допрос в следственную службу ГУВД столицы. Против журналиста возбудили четыре уголовных дела, обвинив еще и в подделке документов и в незаконном пересечении государственной границы.

«Подозрительно, что такая активизация произошла спустя день после публикации расследования Temirov Live, где указывалось, что сын главы ГКНБ КР Камчыбека Ташиева победил в трех тендерах на поставки бензина муниципальным организациям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что адвокат Болота Темирова указывает на абсурдность выдвинутых против журналиста обвинений.

«Следствие утверждает, что Болот использовал подложные военный билет и временное удостоверение. Но как эти документы могут быть поддельными, если они выдавались уполномоченными государственными органами? Более абсурдным звучит то, что Болот, по данным следствия, на протяжении 14 лет незаконно пересекал границу, при этом Пограничная служба его пропускала и проставляла штампы в его паспорте. За это время Болот еще и успел поменять свой паспорт в связи с истечением срока, а также поработать на госслужбе, где наем осуществляется после тщательной проверки», — приводит слова адвоката сообщество.

Защитник журналиста объясняет, что если бы документы были поддельными, то обвинение следовало предъявлять не Болоту Темирову, а должностным лицам, которые выдали эти документы. Кроме того, срок давности привлечения к уголовной ответственности по данным статьям УК КР давно истек.

В организации отмечают, что это уже третья атака на Болота Темирова.

«После публикации расследования о баснословном состоянии заместителя главы Государственной таможенной службы КР в январе 2020 года на журналиста напали трое мужчин и жестоко избили его. В январе 2022-го он опубликовал журналистское расследование под названием «Как заработать 37 миллионов сомов за два дня» о схемах с поставками мазута, в которых также упоминался родственник главы ГКНБ КР Камчыбека Ташиева. Через два дня после публикации в офис Temirov Live ворвались сотрудники правоохранительных органов, которые задержали Болота Темирова, изъяли компьютерную технику и другое оборудование редакции. Журналиста-расследователя обвинили в хранении наркотиков», — говорится в заявлении.

В платформе действий «Медиа Кыргызстана» отметили, очевидно, что все попытки обвинить Болота Темирова связаны с его профессиональной деятельностью.

«Препятствие деятельности журналистов не только нарушает законодательство, но и противоречит кыргызской культуре, где издревле почиталась свобода слова. Требуем от властей прекратить преследование Болота Темирова», — говорится в сообщении.

Представители медиасообщества призывали граждан Кыргызстана поддержать журналиста-расследователя.