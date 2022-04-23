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Общество

Нет воды. В Бишкеке проходит митинг жителей Чуйской области

В Бишкеке в сквере возле памятника Максиму Горькому проходит митинг жителей Аламединского района Чуйской области. Об этом сообщает T-Media в прямом эфире в соцстетях.

На мирную акцию собралось около 20 человек. Сельчане просят решить вопрос с питьевой водой и обращаются к президенту Садыру Жапарову.

«Уважаемый Садыр Нургожоевич, мы — жители села Таш-Добо. Мы пришли для того, чтобы вы услышали наш крик души. Население с каждым годом в селе растет, но воды не хватает. Все трубы и скважины устарели. Мы от безысходности обращаемся к вам и просим обратить на нас внимание. Сидеть без воды очень тяжело», — сказала одна из участниц митинга.

Другая жительница села Таш-Добо отметила, что им много лет власти обещают провести реконструкцию водопровода, но не выполняют. 

«Меняются акимы, губернаторы, правительство и проблемы каждый раз озвучиваем заново. Мы просим, чтобы нас услышали и помогли решить наши проблемы. Горводоканал бурит очень много скважин, город забирает воду, мы находимся выше, и поэтому у нас просто высыхают скважины. У нас нет воды. Это чисто инженерная проблема, которую мы просим решить», — сказала участница акции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231863/
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