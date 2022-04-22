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Общество

В Кеминском районе школьники приняли участие в акции «Марш парков — 2022»

В Кеминском районе специалисты филиала Союза охраны природы Германии (NABU) в Кыргызстане вместе с работниками природного парка «Чон-Кемин» и школьниками высадили саженцы деревьев. Об этом 24.kg сообщили в NABU.

«Для учеников трех сел Кеминского район — Алмалуу, Кызыл-Суу и Самансур были организованы экологические интерактивные уроки, а также высадка на территории школ саженцев ели тянь-шаньской, сосны обыкновенной и крымской», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятие состоялось в рамках акции «Марш парков — 2022». Экологи выразили надежду на то, что посадка деревьев школьниками станет доброй традицией и весомым вкладом в борьбе с обезлесением и деградацией земель.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231811/
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