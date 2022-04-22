После повышения зарплаты чиновники ждут от учителей добросовестной работы

После повышения зарплаты учителя уже добросовестно будут выполнять все свои функциональные обязанности. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила и. о. начальника управления бюджетной политики и финансового анализа Министерства образования и науки Гульнар Тохтакунова.

По ее словам, новая зарплата достойная и отвечает всем требованиям, которые ставили учителя.

На вопрос, есть ли риск того, что из-за отмены некоторых надбавок, в том числе за классное руководство, учителя уйдут в частные школы, Гульнар Тохтакунова ответила отрицательно.

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«Сейчас эта тема неактуальна, это неправдоподобно. Зарплата до такой степени повысилась, что, кажется, будет отток из частных школ. Начисленная зарплата молодого учителя после вуза будет начинаться с 20 тысяч сомов. Я не думаю, что в частных школах сейчас такую зарплату выдают», — сказала и. о. начальника управления.

«Что касается проверки тетрадей, то за это доплачивают 1,4 тысячи сомов. Если их разделить на преподаваемые часы, то получается и не такая уж большая сумма. Поэтому, к примеру, учитель географии не получает за проверку тетрадей. Но это не отразится на работе, это входит в обязанности учителя. У географов не такая нагрузка, как у учителя математики или начальных классов», — добавила Гульнар Тохтакунова.

Ранее к президенту КР обратились с жалобой о том, что учителям географии не платят за проверку письменных и практических работ.