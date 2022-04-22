После повышения зарплаты чиновники ждут от учителей добросовестной работы

После повышения зарплаты учителя уже добросовестно будут выполнять все свои функциональные обязанности. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила и. о. начальника управления бюджетной политики и финансового анализа Министерства образования и науки Гульнар Тохтакунова.
По ее словам, новая зарплата достойная и отвечает всем требованиям, которые ставили учителя.
На вопрос, есть ли риск того, что из-за отмены некоторых надбавок, в том числе за классное руководство, учителя уйдут в частные школы, Гульнар Тохтакунова ответила отрицательно.
«Сейчас эта тема неактуальна, это неправдоподобно. Зарплата до такой степени повысилась, что, кажется, будет отток из частных школ. Начисленная зарплата молодого учителя после вуза будет начинаться с 20 тысяч сомов. Я не думаю, что в частных школах сейчас такую зарплату выдают», — сказала и. о. начальника управления.
«Что касается проверки тетрадей, то за это доплачивают 1,4 тысячи сомов. Если их разделить на преподаваемые часы, то получается и не такая уж большая сумма. Поэтому, к примеру, учитель географии не получает за проверку тетрадей. Но это не отразится на работе, это входит в обязанности учителя. У географов не такая нагрузка, как у учителя математики или начальных классов», — добавила Гульнар Тохтакунова.
Ранее к президенту КР обратились с жалобой о том, что учителям географии не платят за проверку письменных и практических работ.