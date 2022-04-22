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Общество

Из-за недовольства. Стимулирующего фонда в школах больше не будет

Школьного стимулирующего фонда, из которого доплачивали учителям, больше не будет. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила и. о. начальника управления бюджетной политики и финансового анализа Министерства образования и науки Гульнар Тохтакунова.

По ее словам, доплаты за коэффициент трудового участия предусматривались постановлением правительства от 2019 года.

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В каждой школе была комиссия, которая определяла работу учителей, оценивала их процентное соотношение. Из стимфонда педагогам доплачивали примерно 10 процентов от квартальной зарплаты.

«Но этот фонд не оправдал свои задачи. Из-за него стало очень много недовольства. Фонд почему-то не положительно отразился на работе школы, а отрицательно. Многие учителя стали обвинять администрацию, что они приписывают, кому-то недодают, а кого-то больше поощряют. Из-за этого новым постановлением стимулирующий фонд отменили. Но деньги мы вложили в сами ставки педагогов. Лучше увеличить ставку, нежели создавать недружественную атмосферу в коллективе», — пояснила Гульнар Тохтакунова.

Отметим, что с 1 апреля 2022 года учителям, а также техническому и младшему персоналу школ повысили зарплату на 80 процентов, административному персоналу — на 50 процентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231742/
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