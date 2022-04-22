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Общество

В МОиН объяснили, почему не будут платить за классное руководство в двух классах

Платить за классное руководство в двух классах больше не будут. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила и. о. начальника управления бюджетной политики и финансового анализа Министерства образования и науки Гульнар Тохтакунова.

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По ее словам, классное руководство — функциональная обязанность учителя.

«То, что им платили за два класса, было неправильно. Классный руководитель должен отвечать только за один класс. Раньше за классное руководство была предусмотрена небольшая доплата — около 500 сомов, а сейчас стало около 1,4 тысячи. Все урочные часы сохранятся до конца действующего учебного года, но за классное руководство все равно учителя будут получать только за один класс», — сказала Гульнар Тохтакунова.

Отметим, что с 1 апреля 2022 года учителям, а также техническому и младшему персоналу школ повысили зарплату на 80 процентов, административному персоналу — на 50 процентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231729/
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