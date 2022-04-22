Афиша Бишкека на выходные: выставки, фестивали и благотворительные акции

Театр
23-24 апреля. Сказка «Каркыранын канаты»
Режиссер-постановщик — заслуженный деятель культуры Кыргызстана и России Владислав Пази. Сказка на кыргызском языке.
Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.
23-24 апреля. Спектакль «В моем мире устроено так»
Спектакль основан на художественном сплаве элементов документального жанра и игровой театральной формы. Четыре героини спектакля, подруги-феминистки, повествуют об истории Рамиса, молодого человека из ультрапатриотической группировки, и девушки по имени Жаныл из Феминистского сообщества, взяв за основу историю Ромео и Джульетты. Регистрация на сайте.
«Мастерская 705», 18.00.
23 апреля. Балет «Дон Кихот»
Людвиг Минкус — один из самых популярных балетных композиторов ХIХ века. Его музыка удобна для танца, мелодична. Он долгие годы жил в России, где в 1877 году и написал балет «Дон Кихот», премьера которого прошла на сцене Большого театра в Москве.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.
23 апреля. Трагифарс «Гроза»
«Гроза» — классическая постановка о человеческих судьбах и о любви, за которую не страшно отдать жизнь. Подробнее
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.
24 апреля. Опера «Аида»
С участием приглашенного солиста Государственного академического Мариинского театра (Санкт-Петербург), лауреата международных конкурсов Бадрала Чулуунбаатара (баритон), солистов оперы Государственного театра оперы и балета «Астана Опера» Татьяны Вицинской (меццо-сопрано)
и Саяна Исина (тенор). Дирижер — Серджио Ла Стелла (Италия).
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.
Выставки, ярмарки
23-24 апреля. Постоянные выставки музея
В Бишкеке спустя пять лет открыли Исторический музей. Подробнее
Государственный исторический музей, 10.00-18.00.
23-24 апреля. Постоянные выставки музея
Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
8-31 апреля. Выставка-ярмарка цветов и меда
Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.
Площадь Победы, 9.00-18.30.
14 апреля — 7 мая. Выставка Халиды Шимовой
На персональной выставке художница представит живописные широкоформатные полотна, выполненные в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил).
«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-20.00.
16 апреля — 2 мая. Персональная выставка Теймура Рустамова (Азербайджан)
Впервые в Бишкеке пройдет персональная выставка скульптора Теймура Рустамова. Зрители увидят его работы последних четырех лет.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
19-23 апреля. Выставка детских рисунков
Среди школьников Бишкека провели конкурс «Наша планета, наше здоровье». В нем приняли участие 500 учеников 4-8-х классов. Их работы можно будет увидеть на выставке.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
15-25 апреля. Выставка «Игра в классики»
Это итоги образовательного проекта фонда «Школа данных» совместно с культурным центром «Кудук» по визуализации данных, запущенного в октябре 2021 года. В мероприятиях приняли участие более 70 человек из разных регионов Кыргызстана — деятели культуры и активисты. Подробнее
Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-18.00.
15-25 апреля. Фотовыставка
Работы представит Валерий Каганер.
Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.
23 апреля. Благотворительная выставка «Роль пожилых людей в современном обществе»
В программе мастер-класс от пожилой художницы Марии Титовой, концерт и награждение победителей художественного конкурса.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.
Концерты, фестивали
23-24 апреля. XVII Бишкекский международный фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна»
В Бишкеке выступят певица из Турции Чаыл Кая, музыканты Йогев Шетрит из Израиля и Саидмурат Муратов из Узбекистана, а также Стивен М.Райдер из США. Кыргызстан представит коллектив Викрама Рузахунова. Подробнее
Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.
23 апреля. Благотворительный фестиваль «Дыхание танца»
Фестиваль проводится для привлечения внимания общественности к вопросам детской онкологии. Все собранные средства пойдут на помощь подопечным фонда Help The Children-SKD.
Городской дом культуры «Диалог», 14.00.
23 апреля. Вечер поэзии
Во Всемирный день книги можно будет услышать победителей конкурса поэзии. Пройдет и книжная ярмарка.
ТРЦ Asia Mall, 16.00.
23 апреля. Первый фестиваль креативных индустрий Кыргызстана
Успешные представители в области ИТ, искусства, блогинга и других сфер креатива и инноваций поделятся своей историей успеха и тем, как монетизировать свои навыки. Выступят лучшие спикеры из Кыргызстана, Украины, России, Казахстана, США.
Школа «Билимкана» (проспект Чингиза Айтматова), 11.00.
23 апреля. Открытие мотосезона
В программе мотопробег по центральным улицам Бишкека, шоу-программа и концерт.
Паб «Перцы», 14.00.
24 апреля. SOUL DANCE BATTLE
Лучших танцоров столицы в четырех номинациях выберет компетентное жюри.
ТРЦ Asia Mall, 13.00.
24 апреля. Movie night
Гостей ждет вечер кино на армейскую тему.
Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.
Для детей
23 апреля. Сказка «Жила-была Сыроежка»
Злой Мухомор задумал избавиться от обитающих на солнечной полянке добрых и веселых съедобных грибов. Для этого он вместе с поганками похитил ключ от волшебного сундучка. А волшебный он потому, что управляет дождем. И кто знает, как бы повернулись события, если бы не храбрость Сыроежки и ее верных друзей.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.
24 апреля. Спектакли «Здравствуйте!» и «Амалкөй Куйручук»
«Здравствуйте!» — интерактивное представление о вежливости.
В «Амалкөй Куйручук» («Хитрый Куйручук») богатый и властный Минбай отобрал у Айгуль дом, ее голодные дети плачут, женщина не знает, что делать. На помощь ей пришел Куйручук.
Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.00.