06:29
USD 83.09
EUR 89.27
RUB 1.09
Общество

Афиша Бишкека на выходные: выставки, фестивали и благотворительные акции

Театр

23-24 апреля. Сказка «Каркыранын канаты»

Режиссер-постановщик — заслуженный деятель культуры Кыргызстана и России Владислав Пази. Сказка на кыргызском языке.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

23-24 апреля. Спектакль «В моем мире устроено так»

Спектакль основан на художественном сплаве элементов документального жанра и игровой театральной формы. Четыре героини спектакля, подруги-феминистки, повествуют об истории Рамиса, молодого человека из ультрапатриотической группировки, и девушки по имени Жаныл из Феминистского сообщества, взяв за основу историю Ромео и Джульетты. Регистрация на сайте.

«Мастерская 705», 18.00.

23 апреля. Балет «Дон Кихот»

Людвиг Минкус — один из самых популярных балетных композиторов ХIХ века. Его музыка удобна для танца, мелодична. Он долгие годы жил в России, где в 1877 году и написал балет «Дон Кихот», премьера которого прошла на сцене Большого театра в Москве.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

23 апреля. Трагифарс «Гроза»

«Гроза» — классическая постановка о человеческих судьбах и о любви, за которую не страшно отдать жизнь. Подробнее

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

24 апреля. Опера «Аида»

С участием приглашенного солиста Государственного академического Мариинского театра (Санкт-Петербург), лауреата международных конкурсов Бадрала Чулуунбаатара (баритон), солистов оперы Государственного театра оперы и балета «Астана Опера» Татьяны Вицинской (меццо-сопрано)
и Саяна Исина (тенор). Дирижер — Серджио Ла Стелла (Италия).

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

Выставки, ярмарки

23-24 апреля. Постоянные выставки музея

В Бишкеке спустя пять лет открыли Исторический музей. Подробнее

Государственный исторический музей, 10.00-18.00.

23-24 апреля. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

8-31 апреля. Выставка-ярмарка цветов и меда

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.

Площадь Победы, 9.00-18.30.

14 апреля — 7 мая. Выставка Халиды Шимовой

На персональной выставке художница представит живописные широкоформатные полотна, выполненные в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил).

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-20.00.

16 апреля — 2 мая. Персональная выставка Теймура Рустамова (Азербайджан)

Впервые в Бишкеке пройдет персональная выставка скульптора Теймура Рустамова. Зрители увидят его работы последних четырех лет.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

19-23 апреля. Выставка детских рисунков

Среди школьников Бишкека провели конкурс «Наша планета, наше здоровье». В нем приняли участие 500 учеников 4-8-х классов. Их работы можно будет увидеть на выставке.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

15-25 апреля. Выставка «Игра в классики»

Это итоги образовательного проекта фонда «Школа данных» совместно с культурным центром «Кудук» по визуализации данных, запущенного в октябре 2021 года. В мероприятиях приняли участие более 70 человек из разных регионов Кыргызстана — деятели культуры и активисты. Подробнее

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-18.00.

15-25 апреля. Фотовыставка

Работы представит Валерий Каганер.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

23 апреля. Благотворительная выставка «Роль пожилых людей в современном обществе»

В программе мастер-класс от пожилой художницы Марии Титовой, концерт и награждение победителей художественного конкурса.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.

Концерты, фестивали

23-24 апреля. XVII Бишкекский международный фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна»

В Бишкеке выступят певица из Турции Чаыл Кая, музыканты Йогев Шетрит из Израиля и Саидмурат Муратов из Узбекистана, а также Стивен М.Райдер из США. Кыргызстан представит коллектив Викрама Рузахунова. Подробнее

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.

23 апреля. Благотворительный фестиваль «Дыхание танца»

Фестиваль проводится для привлечения внимания общественности к вопросам детской онкологии. Все собранные средства пойдут на помощь подопечным фонда Help The Children-SKD.

Городской дом культуры «Диалог», 14.00.

23 апреля. Вечер поэзии

Во Всемирный день книги можно будет услышать победителей конкурса поэзии. Пройдет и книжная ярмарка.

ТРЦ Asia Mall, 16.00.

23 апреля. Первый фестиваль креативных индустрий Кыргызстана

Успешные представители в области ИТ, искусства, блогинга и других сфер креатива и инноваций поделятся своей историей успеха и тем, как монетизировать свои навыки. Выступят лучшие спикеры из Кыргызстана, Украины, России, Казахстана, США.

Школа «Билимкана» (проспект Чингиза Айтматова), 11.00.

23 апреля. Открытие мотосезона

В программе мотопробег по центральным улицам Бишкека, шоу-программа и концерт.

Паб «Перцы», 14.00.

24 апреля. SOUL DANCE BATTLE

Лучших танцоров столицы в четырех номинациях выберет компетентное жюри.

ТРЦ Asia Mall, 13.00.

24 апреля. Movie night

Гостей ждет вечер кино на армейскую тему.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

Для детей

23 апреля. Сказка «Жила-была Сыроежка»

Злой Мухомор задумал избавиться от обитающих на солнечной полянке добрых и веселых съедобных грибов. Для этого он вместе с поганками похитил ключ от волшебного сундучка. А волшебный он потому, что управляет дождем. И кто знает, как бы повернулись события, если бы не храбрость Сыроежки и ее верных друзей.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

24 апреля. Спектакли «Здравствуйте!» и «Амалкөй Куйручук»

«Здравствуйте!» — интерактивное представление о вежливости.

В «Амалкөй Куйручук» («Хитрый Куйручук») богатый и властный Минбай отобрал у Айгуль дом, ее голодные дети плачут, женщина не знает, что делать. На помощь ей пришел Куйручук.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231645/
просмотров: 1376
Версия для печати
Материалы по теме
Гала-концертом отметят в Бишкеке день рождения оперного певца Булата Минжилкиева
Афиша Бишкека на неделю: выставки, выступления артистов из Казахстана и России
«Джаз_Бишкек_Весна»: Викрам Рузахунов и много долгожданных выступлений
«Джаз_Бишкек_Весна». Музыкант из Израиля о том, почему приезжает в третий раз
В Бишкеке пройдет благотворительная выставка в поддержку одиноких пожилых людей
Чарли Паркер, Джордж Гершвин, Луи Армстронг. В Бишкеке пройдет джазовый концерт
Афиша Бишкека на неделю: выставка детских рисунков, джаз и спектакли
Насилие, миграция, вопрос границ в Кыргызстане. Шокирующие цифры в инсталляциях
Афиша Бишкека на выходные: концерт камерного оркестра, вечер кино и спектакли
«Джаз_Бишкек_Весна». Кто выступит на фестивале в Бишкеке
Популярные новости
Проверяем: Садыра Жапарова поддерживает 80&nbsp;процентов кыргызстанцев (Опрос) Проверяем: Садыра Жапарова поддерживает 80 процентов кыргызстанцев (Опрос)
Зарплата учителя станет 30&nbsp;тысяч сомов. При каких условиях Зарплата учителя станет 30 тысяч сомов. При каких условиях
Полив огородов водопроводной водой. В&nbsp;Бишкекводоканале сказали, сколько платить Полив огородов водопроводной водой. В Бишкекводоканале сказали, сколько платить
Алымкадыра Бейшеналиева раскритиковали за&nbsp;очередной подписанный им&nbsp;приказ Алымкадыра Бейшеналиева раскритиковали за очередной подписанный им приказ
Бизнес
На&nbsp;рынке &laquo;Дордой&raquo; открылся третий магазин O!Store. Спешите на&nbsp;скидки! На рынке «Дордой» открылся третий магазин O!Store. Спешите на скидки!
Пояснение к&nbsp;пресс-релизу ГКНБ КР&nbsp;по&nbsp;ОАО &laquo;Керемет Банк&raquo; Пояснение к пресс-релизу ГКНБ КР по ОАО «Керемет Банк»
АКЦИЯ в&nbsp;честь дня рождения компании MegaCom! АКЦИЯ в честь дня рождения компании MegaCom!
Премьер-министр Великобритании посетил Индию с двухдневным визитом Премьер-министр Великобритании посетил Индию с двухдневным визитом
26 апреля, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 апреля, понедельник
23:47
За четыре года мировая доля Android-устройств сократилась на 8 процентов
23:24
В селе Талас Манасского района уже третий месяц нет питьевой воды
23:04
Тревел-блогер Паша Глобус решил просить гражданство Кыргызстана у президента
22:40
Массовый обряд вызова дождя провели в Казахстане
22:21
Езда по встречке. В Бишкеке водители создают аварийные ситуации