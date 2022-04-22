Афиша Бишкека на выходные: выставки, фестивали и благотворительные акции

Театр

23-24 апреля. Сказка «Каркыранын канаты»

Режиссер-постановщик — заслуженный деятель культуры Кыргызстана и России Владислав Пази. Сказка на кыргызском языке.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

23-24 апреля. Спектакль «В моем мире устроено так»

Спектакль основан на художественном сплаве элементов документального жанра и игровой театральной формы. Четыре героини спектакля, подруги-феминистки, повествуют об истории Рамиса, молодого человека из ультрапатриотической группировки, и девушки по имени Жаныл из Феминистского сообщества, взяв за основу историю Ромео и Джульетты. Регистрация на сайте.

«Мастерская 705», 18.00.

23 апреля. Балет «Дон Кихот»

Людвиг Минкус — один из самых популярных балетных композиторов ХIХ века. Его музыка удобна для танца, мелодична. Он долгие годы жил в России, где в 1877 году и написал балет «Дон Кихот», премьера которого прошла на сцене Большого театра в Москве.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

23 апреля. Трагифарс «Гроза»

«Гроза» — классическая постановка о человеческих судьбах и о любви, за которую не страшно отдать жизнь. Подробнее

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

24 апреля. Опера «Аида»

С участием приглашенного солиста Государственного академического Мариинского театра (Санкт-Петербург), лауреата международных конкурсов Бадрала Чулуунбаатара (баритон), солистов оперы Государственного театра оперы и балета «Астана Опера» Татьяны Вицинской (меццо-сопрано)

и Саяна Исина (тенор). Дирижер — Серджио Ла Стелла (Италия).

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

Выставки, ярмарки

23-24 апреля. Постоянные выставки музея

В Бишкеке спустя пять лет открыли Исторический музей. Подробнее

Государственный исторический музей, 10.00-18.00.

23-24 апреля. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

8-31 апреля. Выставка-ярмарка цветов и меда