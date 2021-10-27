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Общество

Государственный национальный русский театр драмы откроет сезон премьерой

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова открывает очередной сезон. Афиша появилась на его сайте.

Премьера спектакля по пьесе Александра Островского «Гроза» состоится 29 октября.

Режиссер — Нелли Плешакова.

«Гроза» — классическая постановка о человеческих судьбах и о любви, за которую не страшно отдать жизнь.

В театре напоминают, что вход в зал возможен только в маске.

Спектакль покажут 30 и 31 октября. Детей в эти выходные дни ждут сказки «Иван да Марья» и «Жила-была Сыроежка».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211729/
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