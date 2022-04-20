Дело журналистов. Болот Темиров приезжает на допрос в ГУВД каждые два часа

Журналист Болот Темиров каждые два часа приезжает в ГУВД Бишкека на допрос. Об этом он сам сообщил 24.kg.

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По словам Болота Темирова, изначально допрос был назначен на завтра, 21 апреля. Он согласовал дату и время со своим адвокатом.

«Им очень хочется быстро передать все в суд. Постоянно выписывают повестки. Сегодня адвоката со мной не было, поэтому допрос перенесли. Мы вчера договорились на четверг, но им (следователям), видимо, поступила команда быстрее закончить со мной. Сейчас еще раз позвонили и пригласили, жду своего юриста. Они не дают возможности встретиться с адвокатом и хотят, чтобы я без него ознакомился с материалами дела», — отметил Болот Темиров.

Допрашивать журналиста начали еще вчера, 19 апреля. Однако он отказался давать показания, потому что не успел ознакомиться с материалами дела. Следователи дали Болоту Темирову три дня на ознакомление, однако уже сегодня вновь стали вызывать на допросы.

Ранее сообщалось, что на журналиста возбудили еще три уголовных дела. Болот Темиров связывает это с последним расследованием о том, что компания сына председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева Таймураса выиграла несколько тендеров в Джалал-Абаде.

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В ГУВД Бишкека заявили , что в ходе исследования обстоятельств дела стало известно о новых преступных фактах, вменяемых обвиняемому. По результатам установленных фактов для дачи объективной юридической оценки возбуждены уголовные дела по статьям 379 «Подделка документов» и 378 «Незаконное пересечение государственной границы Кыргызской Республики» УК КР.

Напомним, 22 января вечером в офис журналистов Temirov Live в столице пришли сотрудники милиции в сопровождении бойцов спецназа. Болота Темирова задержали и доставили в ГУВД Бишкека. Стало известно, что вместе с Болотом Темировым задержан его коллега Болот Назаров. Обоих отпустили под подписку о невыезде.

Журналисты связали визит сотрудников милиции с профессиональной деятельностью редакции Temirov Live и расследованием о топливном бизнесе семьи главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.