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Общество

Компания сына Камчыбека Ташиева выиграла несколько тендеров в Джалал-Абаде

Компания сына председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева Таймураса выиграла несколько тендеров в Джалал-Абаде. Об этом говорится в расследовании Temirov Live.

Отмечается, что 31 января ОсОО «Мока групп» зарегистрировалась на сайте госзакупок. По данным Минюста, фирма принадлежит Таймурасу Ташиеву.

Первый конкурс на поставку ГСМ Джалал-Абадскому управлению Министерства природных ресурсов фирма Таймураса Ташиева выиграла 28 марта. После победила в тендере на поставку бензина горкенешу и мэрии Джалал-Абада.

Журналисты подчеркивают, что компания Таймураса Ташиева являлась единственным участником указанных тендеров.

Кроме того, расследователи Temirov Live предположили, что в тендерах планирует участвовать 19-летний сын Шайырбека Ташиева Элмирбек. 9 апреля он зарегистрировался на сайте госзакупок как индивидуальный предприниматель.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231230/
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