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Общество

Хадж-2022. Саудовская Аравия разрешила кыргызстанцам посещать Мекку

Саудовская Аравия разрешила кыргызстанцам посещать Мекку. Об этом сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана.

По ее данным, кыргызстанским паломникам выделено 2 тысячи 766 мест.

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«Учитывая, что до начала хаджа остается мало времени, просим зарегистрированных граждан в электронной записи с 25 апреля начать вносить плату за паломничество», — предупреждает ДУМК.

Проверить список в электронной системе регистрации на хадж можно на сайте муфтията.

Напомним, Саудовская Аравия выставила несколько условий для паломников в 2022 году:

  • возраст не старше 65 лет;
  • вакцинация против COVID-19;
  • отрицательный результат ПЦР-теста.

Отметим, в связи с пандемией коронавируса в 2020-м Саудовская Аравия запретила паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине для иностранцев. Были ограничения в совершении хаджа и для самих саудовцев. Два года паломничество проходило без участия иностранных граждан. В этом году Саудовская Аравия решила принять мусульман из других стран.

По данным муфтията, сегодня в электронной очереди для совершения хаджа зарегистрировано около 6 тысяч кыргызстанцев. Ранее он сообщал, что в 2020-м всего на хадж было зарегистрировано 9 тысяч 586 человек. Из них только 2 тысячи 488 паломников написали заявления на возврат денег.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231478/
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