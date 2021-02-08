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Общество

Хадж-2020 не состоялся. Муфтият Кыргызстана возвращает сданные деньги паломникам

Все деньги, сданные паломниками для хаджа в 2020 году, будут возвращены. Об этом 24.kg сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

В пресс-службе ДУМК напомнили, что из-за пандемии коронавируса паломничество к святым местам было отменено.  Более $7 миллионов сданных средств вернули 2 тысячам 488 кыргызстанцам. Всего было собрано $18,5 миллиона.

По данным муфтията, во время подготовки хаджа была произведена оплата за одежду (униформа) паломников, авиаперевозку, вакцинацию, а также заработная плата сотрудникам.

Уточняется, что всего на хадж-2020 зарегистрировались 9 тысяч 586 человек. Из них только 2 тысячи 488 паломников написали заявления на возврат денег.

«Все заявки на возвращение сданных средств сразу же рассматриваются. Как только деньги возвращаем, то заявителя убирают из электронной записи. Остальные остаются в базе данных», — проинформировали в ДУМК.

Пока неизвестно, состоится ли в этом году паломничество в Мекку. В Королестве Саудовской Аравии решение пока не принято.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182676/
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