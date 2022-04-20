23:33
USD 89.43
EUR 97.09
RUB 0.97
Общество

Посол Германии в Кыргызстане пообещала поддержать Жогорку Кенеш

Председатель комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша Чингиз Айдарбеков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии Габриэлой Геллил. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и расширения межпарламентского взаимодействия, в том числе по линии профильных комитетов и групп дружбы.

Чингиз Айдарбеков подчеркнул, что кыргызско-германское сотрудничество активно развивается по всем направлениям. Он кратко проинформировал о внутриполитической ситуации и происходящих в стране преобразованиях.

«На повестке дня очень много направлений, которые требуют глубоких реформ, — это социальная сфера, экономика. Сейчас проводится анализ, разрабатываются соответствующие законы. Нам важен опыт развитых государств, и мы рассчитываем на поддержку наших партнеров», — сказал парламентарий.

Отдельное внимание уделено вопросам охраны окружающей среды, изменения климата и реализации проектов по сохранению уникальной биосферы озера Иссык-Куль. Кроме того, озвучено предложение об активизации сотрудничества в сфере развития малого предпринимательства и женского лидерства в регионах, а также по повышению квалификации и уровня образования граждан КР.

В свою очередь Габриэла Геллил подчеркнула высокий уровень двусторонних отношений и выразила заинтересованность в дальнейшем углублении взаимодействия по ключевым направлениям сотрудничества. Она сообщила о готовности германской стороны охватить программой поддержки парламента, для чего будет проработан совместно с комитетом по международным делам отдельный план для депутатов и сотрудников аппарата ЖК.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231452/
просмотров: 87
Версия для печати
Материалы по теме
Он сырой. Депутаты не стали рассматривать новый законопроект «О СМИ»
Кыргызстан 2023-жылы паспорттордун индексинде 131-орунду ээледи
Кыргызстан и Германия будут сотрудничать в сфере науки, исследований и инноваций
Вспышка кори. У Минздрава проблемы с информированием населения о вакцинации
Депутат Жогорку Кенеша предлагает создать министерство водных ресурсов
История кыргызского парламентаризма. Реформы, скандалы, роспуск
Садыр Жапаров принял присягу новых членов кабмина
Акылбек Жапаров рассчитывает на инвесторов Германии и пригласил к сотрудничеству
Депутат предлагает не сжигать коноплю, а использовать в качестве лекарства
Новые правила пребывания в Кыргызстане: кого они коснутся
Популярные новости
Двенадцать выходных дней ждет кыргызстанцев в&nbsp;марте Двенадцать выходных дней ждет кыргызстанцев в марте
Хорошие новости. На&nbsp;следующей неделе в&nbsp;Бишкеке потеплеет Хорошие новости. На следующей неделе в Бишкеке потеплеет
Неделя-24. Задержание известного экс-депутата и&nbsp;перенос автовокзалов в&nbsp;Бишкеке Неделя-24. Задержание известного экс-депутата и перенос автовокзалов в Бишкеке
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
28 февраля, среда
23:20
Кыргызстанцы могут участвовать в стипендиальной заявке МИД Румынии Кыргызстанцы могут участвовать в стипендиальной заявке...
22:48
Глава кабмина пообещал турецкому бизнесу создать все условия для работы
22:27
Генассамблея ООН провозгласила 2027-й Международным годом устойчивого туризма
22:00
Чудаки парковки. Стоящие авто мешают работникам «Тазалыка» убирать снег с обочин
21:46
В Кыргызстане запускают программу по использованию геотермальной энергии