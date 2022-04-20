Посол Германии в Кыргызстане пообещала поддержать Жогорку Кенеш

Председатель комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша Чингиз Айдарбеков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии Габриэлой Геллил. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и расширения межпарламентского взаимодействия, в том числе по линии профильных комитетов и групп дружбы.

Чингиз Айдарбеков подчеркнул, что кыргызско-германское сотрудничество активно развивается по всем направлениям. Он кратко проинформировал о внутриполитической ситуации и происходящих в стране преобразованиях.

«На повестке дня очень много направлений, которые требуют глубоких реформ, — это социальная сфера, экономика. Сейчас проводится анализ, разрабатываются соответствующие законы. Нам важен опыт развитых государств, и мы рассчитываем на поддержку наших партнеров», — сказал парламентарий.

Отдельное внимание уделено вопросам охраны окружающей среды, изменения климата и реализации проектов по сохранению уникальной биосферы озера Иссык-Куль. Кроме того, озвучено предложение об активизации сотрудничества в сфере развития малого предпринимательства и женского лидерства в регионах, а также по повышению квалификации и уровня образования граждан КР.

В свою очередь Габриэла Геллил подчеркнула высокий уровень двусторонних отношений и выразила заинтересованность в дальнейшем углублении взаимодействия по ключевым направлениям сотрудничества. Она сообщила о готовности германской стороны охватить программой поддержки парламента, для чего будет проработан совместно с комитетом по международным делам отдельный план для депутатов и сотрудников аппарата ЖК.