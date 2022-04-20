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Общество

В арыке нет воды. В Бишкекзеленхозе рассказали, куда звонить

Бишкекзеленхоз ежегодно высаживает около 15 тысяч деревьев. Об этом на пресс-конференции сообщил главный агроном Бишкекзеленхоза Жаныбек Жумалиев.

По его словам, они также высаживают живую изгородь — в этом году уже около 180 тысяч кустов.

«Прежде чем посадить, мы смотрим, есть ли полив. В некоторых местах его нет, там пропускаем. К поливному сезону мы подготовились — провели очистку ирригационной системы. Ремонтом ирригационных сетей мы сейчас не занимаемся — это передали Бишкекасфальтсервису», — сказал он.

Жаныбек Жумалиев отметил, что по вопросам полива жители столицы могут обращаться в Бишкекзеленхоз. «Многие внутридворовые сети взяли на обслуживание и контроль МТУ, квартальные комитеты, жители. МТУ или домкомы приходят в наше подразделение Горводхоза, заключают договор. Бишкекзеленхоз по графику поливает с 7.00 до 17.00, после этого времени идет внутридворовый полив. Наши специалисты доведут воду к дому, а внутри двора уже поливают сами заявители», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231435/
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