Школьникам предлагают выбор: уйти после 9-го класса или учиться до 12-го

Учащимся 8-9-х классов предложили определиться, продолжат ли они учебу в школе после 9-го, иначе им придется учиться до 12-го класса. Об этом 24.kg сообщили родители учащихся.

По их словам, некоторые дети учились в так называемом нулевом классе. «Получается, им придется учиться 13 лет? — задаются вопросом читатели. — Десятиклассники при этом будут учиться только до 11-го класса».

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В пресс-службе Минобразования заверили, что реформа только в планах. «Возможно, на 12-летнее образование перейдем со следующего года. Но это не говорит о том, что дети должны еще один дополнительный год обучаться. В школах сейчас не должны ставить детей перед выбором», — пояснили 24.kg в ведомстве.

Ранее сообщалось о введении модели 12-летнего обучения, нулевой класс будет упразднен.