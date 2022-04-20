Не оставляйте машины под деревьями. Рабочие Бишкекзеленхоза устроили флешмоб

Из-за прогнозируемых в столице затяжных дождей муниципальное предприятие «Бишкекзеленхоз» призывает автовладельцев не парковать машины под деревьями.

«По сообщению Гидрометцентра, в столице ожидается дождь с понижением температуры воздуха. Дождь влияет на утяжеление ветвей деревьев. По этой причине мэрия Бишкека просит автолюбителей не парковать свои автомобили рядом с деревьями и объектами облегченного типа, чтобы избежать несчастных случаев и повреждения личного имущества», — говорится на странице предприятия в Facebook.

Рабочие предприятия также устроили флешмоб, сфотографировавшись с табличками, призывающими горожан быть осторожнее.

Жителей города, ставших свидетелями падения деревьев и ветвей, просят сообщать по номерам муниципального предприятия «Бишкекзеленхоз» — 0312326233, 0504210600 и в кол-центр мэрии столицы 1840 и 1850 круглосуточно, а также присылать фото- и видеофакты по номеру 0554182185.