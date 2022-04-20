На КПП «Ак-Тилек-автодорожный» простаивает 180 грузовых машин

Контрольно-пропускные пункты на границе с Казахстаном функционируют в штатном режиме. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

По ее данным, в пункте пропуска «Ак-Тилек» наблюдается скопление автотранспорта. В очереди для прохождения пограничного контроля находятся примерно 180 грузовых автомашин. В пункте пропуска «Чон-Капка» — 60 авто, «Чалдыбар» — примерно 35 машин, «Кен-Булун» — 30.

В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы скоплений лиц и автотранспортных средств не зафиксировано. Обстановка на кыргызско-казахстанском участке госграницы стабильная.