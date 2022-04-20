В Караколе на месте аварийной библиотеки построят инновационный центр

В Караколе заложили капсулу под строительство нового инновационного центра. Об этом 24.kg сообщили в мэрии города.

По ее данным, здание появится на месте библиотеки имени Гайдара. Проект реализуется за счет местного бюджета.

«На месте строительства объекта ранее была библиотека. После обследования и выявления опасных факторов, которые не позволяли бы обеспечить безопасность жизни и здоровья работникам библиотеки, решили снести старое аварийное здание и построить новый объект», — отметили в муниципалитете.

Отмечается, что для реализации проекта из городского бюджета выделили 26 миллионов 350 тысяч сомов.

Здание библиотеки было построено в 1910 году. Из-за отсутствия ремонта объект пришел в аварийное состояние (протекает крыша, огромные трещины в стенах).