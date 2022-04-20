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Общество
Сюжет: Семейное насилие

Юриcты рассказали, почему сложно защищать жертв семейного насилия

Юристы Джалал-Абадской правозащитной организации «Справедливость» рассказали, почему сложно защищать жертв семейного насилия.

По их словам, в абсолютном большинстве случаев потерпевшие прощают своих истязателей. Сначала могут написать заявление, а потом отказываются от своих претензий.

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По словам директора Джалал-Абадской правозащитной организации «Справедливость» Валентины Гриценко, это происходит во многом из-за нашей ментальности. На жертв насилия давят родственники — не только со стороны мужа, но и свои же родители, которые не становятся на защиту собственного ребенка.

«Мы тебя отдали замуж, терпи — я терпела, и ты терпи, и это самое страшное. Когда человек, какого бы возраста он не был, теряет поддержку своих родителей, мне кажется, страшнее удара просто нет, он отказывается и от нашей помощи», — сказала Валентина Гриценко.

В качестве доказательств привели пример, когда мужчину, издевающегося над своей беременной сожительницей, суд Джалал-Абадской области приговорил по совокупности преступлений к 15 годам лишения свободы, но в самый последний момент женщина простила его и мужчина получил пять лет пробационного надзора. Женщина же от дальнейшего юридического сопровождения отказалась.

Адвокат Уткир Джаббаров отказ женщин от защиты связывает с их уязвимостью и стереотипами общества.

«В самом начале есть сильная боль, травмы — они готовы на все. Потом возникают барьеры: стереотипы общества, когда разведенная женщина считается нехорошей — про нее могут распространяться слухи. Уязвимость женщин в виде зависимости от мужчин и беспомощности в экономическом плане. Отчего они в большинстве случаев прощают все», — отметил юрист.

Директор «Справедливости» Валентина Гриценко подчеркивает роль государства в борьбе с семейным насилием. Она уверена, что без достаточной заинтересованности государственных органов добиться положительных результатов практически невозможно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231330/
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