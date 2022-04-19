02:15
USD 89.43
EUR 97.09
RUB 0.97
Общество

Штормовое предупреждение: дожди, грозы, в горах снег

В Кыргызстане ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщили в МЧС.

В период с 20 по 25 апреля в республике ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в горных районах снег.

20 и 21 апреля, 24 апреля днем и 25 апреля ночью в отдельных районах осадки интенсивные, возможен град, ожидается понижение температуры воздуха.

На высокогорных участках дорог снежный накат и гололедица. Ветер западный 4-9 метров в секунду, в отдельных районах с усилением до 15-20 метров в секунду. Такая неустойчивая погода осложнит работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб, выпас и содержание скота на пастбищах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231320/
просмотров: 109
Версия для печати
Материалы по теме
Поскользнулся, упал, очнулся — гипс. Как уберечь себя от травм в гололед
Синоптики прогнозируют понижение температуры и сильные морозы с 17 февраля
Семеро кыргызстанцев застряли на трассе на северо-западе Казахстана
Штормовое предупреждение. В Кыргызстане 7-9 февраля ожидается сход лавин
Бишкекчане жалуются на неочищенные от снега дороги
МЧС получило 25 больших палаток на 4,7 миллиона сомов от ЮНИСЕФ
На дорогах Кыргызстана ожидается сход снежных лавин
В городе Ош горит большое кафе «Улук-Ата»
В Казахстане застряли машины. На помощь отправились спасатели МЧС Кыргызстана
Мэрия Бишкека закупит снегоуборочную технику на 125 миллионов сомов
Популярные новости
Двенадцать выходных дней ждет кыргызстанцев в&nbsp;марте Двенадцать выходных дней ждет кыргызстанцев в марте
Хорошие новости. На&nbsp;следующей неделе в&nbsp;Бишкеке потеплеет Хорошие новости. На следующей неделе в Бишкеке потеплеет
Неделя-24. Задержание известного экс-депутата и&nbsp;перенос автовокзалов в&nbsp;Бишкеке Неделя-24. Задержание известного экс-депутата и перенос автовокзалов в Бишкеке
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
28 февраля, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
27 февраля, вторник
23:42
Lenovo показала ноутбук с прозрачным экраном и лазерной клавиатурой
23:02
Розового слона сфотографировали в одном из природных парков в Африке
22:26
На правила начихать. На улице Токтогула паркуют машины на велодорожке
22:00
Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
21:39
Завершилось техническое рассмотрение заявок на обучение в вузах Венгрии