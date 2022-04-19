Штормовое предупреждение: дожди, грозы, в горах снег

В Кыргызстане ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщили в МЧС.

В период с 20 по 25 апреля в республике ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в горных районах снег.

20 и 21 апреля, 24 апреля днем и 25 апреля ночью в отдельных районах осадки интенсивные, возможен град, ожидается понижение температуры воздуха.

На высокогорных участках дорог снежный накат и гололедица. Ветер западный 4-9 метров в секунду, в отдельных районах с усилением до 15-20 метров в секунду. Такая неустойчивая погода осложнит работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб, выпас и содержание скота на пастбищах.