Избиение ребенка в Сокулуке. Мать мальчика меняет показания

В Сокулукском районном суде рассматривается уголовное дело по факту жестокого избиения двухлетнего ребенка.

В качестве свидетеля была допрошена мать пострадавшего Алена Чумакова. Она заявила, что не видела, как Александр Самаркин бьет ее сына.

Показания свидетеля, полученные в ходе следствия и в суде, разнятся. В протоколе допроса указывается, что причина расставания свидетеля с мужем — ее измена с Александром Самаркиным. В суде же женщина заявила, что между ней и супругом было недопонимание.

Она заявила, что оперативные сотрудники во время следствия давили на нее.

Мама двухлетнего Егора также рассказала, что она сама, ее супруг Николай и владелец хозяйства, где они работали, Александр Самаркин видели, что ребенок стоит около горячей печи. А то, что у мальчика поврежден половой орган, по словам Алены Чумаковой, она заметила, когда ей об этом сказал муж.

«Утром и в обед я переодевала ребенка, все было нормально. Я не знаю, когда был поврежден половой орган. Мы заметили, когда сняли штаны с него», — сказала она.

Женщина добавила, что владелец хозяйства бесплатно кормил рабочих.

В суде был зачитан протокол допроса Алены Чумаковой, где указывается: «Саша (Александр Самаркин. — Прим. 24.kg) шприцом откачал из уха Егора воду, а затем полез в половой орган. Сама я не видела этого. Саша увидел и сказал, что что-то с половым органом».

Свидетель вновь заявила, что на нее оказывалось давление во время следствия.

Напомним, что 3 февраля в Сокулукскую территориальную больницу с побоями поступил двухлетний ребенок. На его теле зафиксированы гематомы. По факту истязания мальчика возбуждено уголовное дело. По подозрению в жестоком избиении ребенка милиция задержала 34-летнего Александра Самаркина. В аппарате акыйкатчи заявили, что подозреваемый постоянно избивал малыша и его отца и неоднократно стрелял из пневматической винтовки по ногам последнего. Причиной издевательств со стороны работодателя стал долг.

Ранее директор ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова сообщила, что у малыша и его сестры нет никаких документов.

Мать и отца ребенка ограничили в родительских правах на время следствия, детей передали под временную опеку бабушке (матери отца).