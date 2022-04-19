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Общество

Юристы выявили в проекте регламента Жогорку Кенеша противоречия. Какие

Эксперты ОФ «Гражданская платформа» раскритиковали проект нового регламента Жогорку Кенеша. Некоторые нормы вызывают у юристов обеспокоенность.

По предлагаемому законопроекту депутаты, избранные по одномандатным округам и не вошедшие в состав парламентских фракций, могут объединяться в группы численностью не менее 11 человек.

Там же указано, что депутатская фракция теперь включает не только объединение депутатов из политической партии, но и одномандатников.

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«Все было бы логично, если бы не второй абзац части 1 статьи 10 законопроекта, где отмечается, что «выход из фракции депутата Жогорку Кенеша, избранного по списку политической партии, является основанием для отзыва депутатского мандата». Отсюда следует, что если депутат состоит в одной из фракций и по каким-то вопросам не согласен с ее позицией и вынужден выйти, то он автоматически теряет свой мандат. Такая норма усиливает коррупционные факторы, теряется разносторонность и эффективность работы депутатов в целом. Сейчас такой санкции нет, но если проект регламента примут, то депутаты, состоящие во фракции, будут в ежовых рукавицах лидера фракции», — говорится в анализе ОФ «Гражданская платформа».

Эксперты также считают необоснованным сокращение сроков для общественного обсуждения до двух недель.

Противоречащей Конституции юристы назвали также норму о привлечении депутата к уголовной ответственности с согласия большинства депутатов Жогорку Кенеша по представлению Генерального прокурора — за исключением случаев совершения особо тяжкого преступления.

«Она противоречит Основному закону, где говорится, что привлечение депутата к уголовной ответственности допускается только с согласия большинства от общего числа депутатов Жогорку Кенеша, кроме случаев, когда он был застигнут на месте совершения преступления», — уточняют эксперты.

По предлагаемому регламенту нельзя будет голосовать за другого депутата и по вопросам, не относящимся к законопроектам. Но эксперты сомневаются, что это правило будет работать.

В целом аналитики отмечают — проект регламента сырой и нуждается в тщательной доработке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231310/
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