Штраф в 261,7 миллиарда. «Кумтор» просит разрешить обжаловать решение суда

Бишкекский городской суд вчера удовлетворил ходатайство ЗАО «Кумтор голд компани о восстановлении сроков на обжалование решения первой инстанции о штрафе. Об этом 24.kg сообщил активист Наристе Калчаев.

По его словам, ЗАО «Кумтор Голд Компани» ранее решением Октябрьского районного суда Бишкека было оштрафовано на 261,7 миллиарда сомов за складирование отходов на ледниках.

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Компания должна была заплатить госпошлину в размере 1 миллиарда 300 тысяч сомов, а затем обжаловать решение первой инстанции.

«Бишкекский городской суд вернул компании апелляционную жалобу. Она подала кассационную жалобу в Верховный суд по восстановлению права на обжалование решения первой инстанции. Это прошение было удовлетворено и апелляционная жалоба была возвращена во вторую инстанцию. Вчера Бишкекский горсуд удовлетворил прошение ЗАО «Кумтор голд компани» о том, чтобы отсрочить выплату государственной пошлины на два месяца. Суд целый год не рассматривал это дело. Но вчера судья Бермет Толубаева одним решением удовлетворила и сроки обжалования, и прошение об отсрочке выплаты госпошлины. Мы считаем, что это решение необснованно. Процесс по обжалованию штрафа назначен на следующую неделю», — сказал Наристе Калчаев.

Документ подписан внешним управляющим «Кумтор голд компани» Тенгизом Болтуруком.

Напомним, в мае 2021 года компания «Кумтор» решением суда была оштрафована на 261,7 миллиарда сомов за складирование отходов на ледниках.