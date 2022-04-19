Воркаут-площадка на Эркиндике. Тамерлан Богатырев обратился к Садыру Жапарову

Президент Федерации воркаута Кыргызстана Тамерлан Богатырев обратился за помощью к Садыру Жапарову. Активист просит главу государства решить проблему с выдачей разрешения для модернизации спортивной площадки, расположенной в Бишкеке на бульваре Эркиндик. Об этом он сообщил 24.kg.

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«В прошлом году мы решили восстановить одну из спортивных площадок, расположенных в Бишкеке на пересечении бульвара Эркиндик и улицы Боконбаева. Нашли спонсора, изготовили оборудование для площадки. Часть деталей заказывали за границей, так как в Кыргызстане их не найти.

Первомайская районная администрация взяла на себя вопрос документации и выдачи разрешения для установки площадки. Однако после того, как все оборудование было изготовлено, нам сообщили, что процесс выдачи разрешения затягивается. Недавно из интернета мы узнали, что министр культуры отказал в модернизации площадки. Вопрос так и остается открытым. Прошу вас помочь в его решении», — сказал Богатырев.

Отметим, что Федерации воркаута открыла в Кыргызстане больше 60 спортивных площадок. Все они в разные годы были построены за счет спонсоров, без привлечения бюджетных средств.

Фото предоставлено собеседником редакции. Так по замыслу должна была выглядеть спортивная площадка

Начало реконструкции площадки, о которой говорит Богатырев, было презентовано столичной мэрией в марте 2021 года. На месте будущих работ торжественно заложили капсулу.