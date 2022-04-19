01:29
USD 89.43
EUR 97.09
RUB 0.97
Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Воркаут-площадка на Эркиндике. Тамерлан Богатырев обратился к Садыру Жапарову

Президент Федерации воркаута Кыргызстана Тамерлан Богатырев обратился за помощью к Садыру Жапарову. Активист просит главу государства решить проблему с выдачей разрешения для модернизации спортивной площадки, расположенной в Бишкеке на бульваре Эркиндик. Об этом он сообщил 24.kg.

Читайте по теме
Воркаута на бульваре Эркиндик не будет, точки фастфуда обещают убрать

«В прошлом году мы решили восстановить одну из спортивных площадок, расположенных в Бишкеке на пересечении бульвара Эркиндик и улицы Боконбаева. Нашли спонсора, изготовили оборудование для площадки. Часть деталей заказывали за границей, так как в Кыргызстане их не найти.

Первомайская районная администрация взяла на себя вопрос документации и выдачи разрешения для установки площадки. Однако после того, как все оборудование было изготовлено, нам сообщили, что процесс выдачи разрешения затягивается. Недавно из интернета мы узнали, что министр культуры отказал в модернизации площадки. Вопрос так и остается открытым. Прошу вас помочь в его решении», — сказал Богатырев.

Отметим, что Федерации воркаута открыла в Кыргызстане больше 60 спортивных площадок. Все они в разные годы были построены за счет спонсоров, без привлечения бюджетных средств.

предоставлено собеседником редакции
Фото предоставлено собеседником редакции. Так по замыслу должна была выглядеть спортивная площадка

Начало реконструкции площадки, о которой говорит Богатырев, было презентовано столичной мэрией в марте 2021 года. На месте будущих работ торжественно заложили капсулу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231211/
просмотров: 85
Версия для печати
Материалы по теме
Мэр Бишкека проверил работу городских служб. Какие поручения даны
Акылбек Жапаров: Бишкек должен стать локомотивом нашей экономики
Перенос автовокзалов. Мэрия Бишкека ответила перевозчикам
Сколько лучей на новом флаге? Пользователи соцсетей и власти продолжают спорить
На бирже труда на улице Толстого установили пункт центра занятости
На площади Ала-Тоо установили юрты. Там проходит ярмарка
Как власти удивляли горожан. Топ-11 событий года в Бишкеке
Территория Бишкека увеличится почти в три раза
На площади Ала-Тоо реконструируют кабину роты почетного караула
Новый год на пороге. Мэрия Бишкека перешла на усиленный режим работы
Популярные новости
Двенадцать выходных дней ждет кыргызстанцев в&nbsp;марте Двенадцать выходных дней ждет кыргызстанцев в марте
Хорошие новости. На&nbsp;следующей неделе в&nbsp;Бишкеке потеплеет Хорошие новости. На следующей неделе в Бишкеке потеплеет
Неделя-24. Задержание известного экс-депутата и&nbsp;перенос автовокзалов в&nbsp;Бишкеке Неделя-24. Задержание известного экс-депутата и перенос автовокзалов в Бишкеке
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
28 февраля, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
27 февраля, вторник
23:42
Lenovo показала ноутбук с прозрачным экраном и лазерной клавиатурой
23:02
Розового слона сфотографировали в одном из природных парков в Африке
22:26
На правила начихать. На улице Токтогула паркуют машины на велодорожке
22:00
Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
21:39
Завершилось техническое рассмотрение заявок на обучение в вузах Венгрии