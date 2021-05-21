Фото пресс-службы мэрии Бишкека. На месте строительства новой воркаут-площадки на бульваре Эркиндик заложили капсулу

На бульваре Эркиндик в Бишкеке появится новая воркаут-площадка. Об этом сообщили в столичном муниципалитете.

По его данным, площадка — подарок городу от предпринимателей. Она появится на пересечении с улицей Боконбаева. Накануне вице-мэр Азамат Сагындык уулу, глава Первомайского района Максат Нусувалиев, президент Федерации воркаута Кыргызстана Тамерлан Богатырев и предприниматели заложили капсулу на месте строительства.

В мэрии отметили, что модернизацию и расширение существующей спортивной площадки за свой счет проведет одна из строительных компаний.