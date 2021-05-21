09:54
USD 83.97
EUR 102.34
RUB 1.14
Общество

На бульваре Эркиндик в Бишкеке появится новая воркаут-площадка

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. На месте строительства новой воркаут-площадки на бульваре Эркиндик заложили капсулу

На бульваре Эркиндик в Бишкеке появится новая воркаут-площадка. Об этом сообщили в столичном муниципалитете.

По его данным, площадка — подарок городу от предпринимателей. Она появится на пересечении с улицей Боконбаева. Накануне вице-мэр Азамат Сагындык уулу, глава Первомайского района Максат Нусувалиев, президент Федерации воркаута Кыргызстана Тамерлан Богатырев и предприниматели заложили капсулу на месте строительства.

В мэрии отметили, что модернизацию и расширение существующей спортивной площадки за свой счет проведет одна из строительных компаний.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194706/
просмотров: 392
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Бишкека наведет порядок на Театральной аллее
Театральная аллея. Пугающий центр столицы Кыргызстана
Павильоны, заборы, магазин. Что снесли в Бишкеке городские службы
Мэрия Бишкека уверяет, что плакат на площади Ала-Тоо повторно не меняли
В Бишкеке изменен автобусный маршрут № 36
Воспитанники столичного реабилитационного центра поедут на фестиваль в Сочи
Не в курсе. Мэр Бишкека не смог прокомментировать скандальный плакат на площади
Всплеск эмоций. Мэрия Бишкека отреагировала на заявление Айжан Чыныбаевой
Айжан Чыныбаева покинула должность вице-мэра Бишкека
В мэрии Бишкека отреагировали на информацию, озвученную Асхатом Осмоновым
Популярные новости
В&nbsp;Московском районе обнаружили майнинг-ферму В Московском районе обнаружили майнинг-ферму
В школе № 24 на выпускной собирают по 12 тысяч сомов. Родители возмущены В школе № 24 на выпускной собирают по 12 тысяч сомов. Родители возмущены
Женщины в&nbsp;погонах. Неприглядная сторона службы Женщины в погонах. Неприглядная сторона службы
Оптическая иллюзия. В&nbsp;Сети озадачены фотографией девочки, застрявшей в&nbsp;тротуаре Оптическая иллюзия. В Сети озадачены фотографией девочки, застрявшей в тротуаре
Бизнес
Эксперты и&nbsp;бизнес о&nbsp;цифровизации налоговых процедур в&nbsp;Кыргызстане Эксперты и бизнес о цифровизации налоговых процедур в Кыргызстане
В&nbsp;Бишкеке открылся еще один магазин торговой сети Globus В Бишкеке открылся еще один магазин торговой сети Globus
Кыргызстанцы продолжают выигрывать в&nbsp;лотерею! Впереди финальные розыгрыши! Кыргызстанцы продолжают выигрывать в лотерею! Впереди финальные розыгрыши!
Объезжай пробки, паркуйся легко! Как выбрать электросамокат для Бишкека Объезжай пробки, паркуйся легко! Как выбрать электросамокат для Бишкека
21 мая, пятница
09:53
Ала качуу. Двое парней похитили девушку и пытались увезти в Таласскую область Ала качуу. Двое парней похитили девушку и пытались увез...
09:52
В Сокулуке осудили мужчину за изнасилование несовершеннолетней племянницы
09:43
В Бишкеке и Оше прививку от COVID-19 можно получить и в вечернее время
09:39
ГКНБ Кыргызстана и таможня России пресекли контрабанду героина в Нидерланды
09:34
В Бишкеке задержан подозреваемый в серии краж велосипедов