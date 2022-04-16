14:19
USD 89.43
EUR 97.22
RUB 0.97
Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Рост враждебности к СМИ и правозащитникам в Кыргызстане отмечают эксперты ООН

Эксперты ООН обеспокоены растущей враждебностью к независимым СМИ и правозащитникам. Об этом говорится в заявлении Рабочей группы ООН по дискриминации в отношении женщин и девочек, завершившей свой 12-дневный визит в страну.

Делегация экспертов в составе Мелиссы Упрети и Элизабет Бродерик провела встречи с чиновниками, представителями гражданского общества, девушками и женщинами из различных сообществ и структур ООН в Бишкеке, Иссык-Кульской и Ошской областях.

Рабочая группа отмечает, что правозащитные организации в Кыргызстане играют ключевую роль в продвижении усилий по прекращению дискриминации в отношении женщин и девочек. Их деятельность включает повышение осведомленности, образование и обучение по вопросам гендерного равенства и гендерного насилия, предоставление временного убежища, поддержки, реабилитации и реинтеграции для жертв, пострадавших от гендерного насилия, женщин-мигранток и беженцев, женщин с ограниченными возможностями и ЛБТИ.

«Эти организации приветствуют возможность сотрудничать с правительством и получать от него поддержку», — отмечается в отчете.

Однако до нашего сведения было доведено, что из-за все более враждебной обстановки ряд организаций гражданского общества, активистов и правозащитников отказался от встреч с нами, опасаясь преследований.

Из отчета экспертов ООН

«Мы также слышали, что те, кто выступает за гендерное равенство, уходят из сектора из-за безысходности и страха стать жертвой. Как сказала одна из собеседниц: «У меня только одна жизнь. Я устала и скоро тоже уйду (из этого поля)». Рабочая группа глубоко обеспокоена сужением гражданского пространства и растущей враждебностью по отношению к независимым СМИ и правозащитникам», — говорится в отчете рабочей группы.

Эксперты заметили, что независимые и активные организации, сети женщин и девочек играют центральную роль в обеспечении здоровой демократии и реализации прав человека.

Читайте по теме
Эксперты ООН: Женщины Кыргызстана активны, но их мало на руководящих должностях

«Поэтому они должны быть включены в процесс принятия политических решений, получать адекватные ресурсы и иметь возможность работать в безопасной и благоприятной среде, не опасаясь преследований. Любой акт запугивания и притеснения активистов должен быть тщательно расследован, виновные привлечены к ответственности, а жертвы должны достичь надлежащего урегулирования», — добавили они.

Отмечается, что национальные и местные власти должны публично признать важную и законную работу женских организаций по продвижению прав человека и основных свобод.

Рабочая группа ООН по дискриминации в отношении женщин и девочек создана Советом по правам человека в 2011 году. Она состоит из пяти независимых экспертов, равномерно представляющих различные географические регионы, работающих коллективно и предоставляющих результаты своей работы от имени группы. Эксперты не являются сотрудниками ООН и независимы от каких-либо правительств и организаций.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231016/
просмотров: 74
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан опять назвали наиболее опасной в регионе страной для женщин
Депутаты раскритиковали и не поддержали поправки в закон о гендерном равенстве
На политических и муниципальных постах доля женщин составляет всего 3,9 процента
Достаточно ли в Кыргызстане защищают права девочек и женщин? Опрос
Чиновники обещают, что труд в КР станет свободным от насилия и домогательств
В Бишкеке 8 марта пройдет ежегодный марш за права женщин
От протеста до большой политики: почему женщины не хотят оставаться на кухне
Айгуль Жапарова выступила на первом Международном конгрессе влиятельных женщин
В Кыргызстане пройдет 16-дневная кампания против гендерного насилия
Шайлообек Атазов угрожал активисткам. Генпрокуратура проигнорировала обращение
Популярные новости
Какая погода нас ожидает. К&nbsp;концу недели в&nbsp;Бишкеке снова снег и&nbsp;похолодание Какая погода нас ожидает. К концу недели в Бишкеке снова снег и похолодание
Добровольная аттестация учителей. Лишь один педагог из&nbsp;56&nbsp;справился с&nbsp;тестом Добровольная аттестация учителей. Лишь один педагог из 56 справился с тестом
Стали известны сроки переноса из&nbsp;Бишкека Западного автовокзала Стали известны сроки переноса из Бишкека Западного автовокзала
Перенос автовокзалов в&nbsp;Бишкеке. Что об&nbsp;этом думают горожане? Опрос Перенос автовокзалов в Бишкеке. Что об этом думают горожане? Опрос
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
24 февраля, суббота
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 24 февраля. Больше всего подешевели огурцы Продуктовая корзина Бишкека на 24 февраля. Больше всего...
13:33
С религиозными деятелями Бишкека и Чуйской области обсудили вакцинацию от кори
13:00
Еще одна компания из Кыргызстана попала в санкционный список США
12:30
Участок дороги Казарман — Акталчат закрыт для проезда
12:21
Два года войне. Здание посольства США в Бишкеке осветили в цвет флага Украины