Рост враждебности к СМИ и правозащитникам в Кыргызстане отмечают эксперты ООН

Эксперты ООН обеспокоены растущей враждебностью к независимым СМИ и правозащитникам. Об этом говорится в заявлении Рабочей группы ООН по дискриминации в отношении женщин и девочек, завершившей свой 12-дневный визит в страну.

Делегация экспертов в составе Мелиссы Упрети и Элизабет Бродерик провела встречи с чиновниками, представителями гражданского общества, девушками и женщинами из различных сообществ и структур ООН в Бишкеке, Иссык-Кульской и Ошской областях.

Рабочая группа отмечает, что правозащитные организации в Кыргызстане играют ключевую роль в продвижении усилий по прекращению дискриминации в отношении женщин и девочек. Их деятельность включает повышение осведомленности, образование и обучение по вопросам гендерного равенства и гендерного насилия, предоставление временного убежища, поддержки, реабилитации и реинтеграции для жертв, пострадавших от гендерного насилия, женщин-мигранток и беженцев, женщин с ограниченными возможностями и ЛБТИ.

«Эти организации приветствуют возможность сотрудничать с правительством и получать от него поддержку», — отмечается в отчете.

Однако до нашего сведения было доведено, что из-за все более враждебной обстановки ряд организаций гражданского общества, активистов и правозащитников отказался от встреч с нами, опасаясь преследований. Из отчета экспертов ООН

«Мы также слышали, что те, кто выступает за гендерное равенство, уходят из сектора из-за безысходности и страха стать жертвой. Как сказала одна из собеседниц: «У меня только одна жизнь. Я устала и скоро тоже уйду (из этого поля)». Рабочая группа глубоко обеспокоена сужением гражданского пространства и растущей враждебностью по отношению к независимым СМИ и правозащитникам», — говорится в отчете рабочей группы.

Эксперты заметили, что независимые и активные организации, сети женщин и девочек играют центральную роль в обеспечении здоровой демократии и реализации прав человека.

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«Поэтому они должны быть включены в процесс принятия политических решений, получать адекватные ресурсы и иметь возможность работать в безопасной и благоприятной среде, не опасаясь преследований. Любой акт запугивания и притеснения активистов должен быть тщательно расследован, виновные привлечены к ответственности, а жертвы должны достичь надлежащего урегулирования», — добавили они.

Отмечается, что национальные и местные власти должны публично признать важную и законную работу женских организаций по продвижению прав человека и основных свобод.

Рабочая группа ООН по дискриминации в отношении женщин и девочек создана Советом по правам человека в 2011 году. Она состоит из пяти независимых экспертов, равномерно представляющих различные географические регионы, работающих коллективно и предоставляющих результаты своей работы от имени группы. Эксперты не являются сотрудниками ООН и независимы от каких-либо правительств и организаций.