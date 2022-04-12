02:10
USD 89.43
EUR 96.39
RUB 0.96
Общество
Сюжет: Вырубка деревьев в Бишкеке

В Бишкеке на улице Сыдыкова вырубили 46 деревьев. На очереди еще больше 80

В Бишкеке на улице Сыдыкова вырубили 46 деревьев. Об этом 24.kg сообщили в инициативе PeshCom.

По данным активистов, накануне они насчитали почти 50 срубленных здоровых деревьев от улицы Турусбекова до Калыка Акиева. Отмечается, что это связано с капитальным ремонтом улицы Сыдыкова.

«Но вырубку продолжили, так что цифра будет больше. Снесли также один гараж, планируют убрать еще несколько других гаражей, потому что они находятся на пути дороги. Жители обоих домов, между которыми зеленая зона, выступили против, подписали обращение», — рассказали редакции.

Завотделом департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека Мирлан Алыраев сказал 24.kg, что до начала работ провели экологическую экспертизу и все согласовано со всеми службами.

«Планируется вырубить 130 деревьев, но мы будем максимально сохранять их. В основном убираем сухостои. Примерно 40 деревьев уже вырубили», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/230517/
просмотров: 96
Версия для печати
Материалы по теме
Дорожный фонд начнет пополняться акцизом на сжиженный газ для автомобилей
Внимание! Некоторые дороги Кыргызстана закрыты для проезда
На Иссык-Куле незаконно срубили 47 тянь-шаньских елей и 3 тополя
Цифра дня. 4,45 миллиарда сомов выделят на дорожную отрасль в 2024 году
Три дополнительные дороги хотят построить к авторынку «Жапалак» в городе Ош
В Бишкеке начали демонтаж «лежачих полицейских»
Парковка вместо газона. Бишкекчанин недоволен, что уничтожают зеленые зоны
Возле Академии физкультуры в Бишкеке вместо вырубленных деревьев посадят ели
На улице Ахунбаева в Бишкеке вырубили деревья
Цифра дня. 654,7 километра дорог заасфальтировали в Кыргызстане
Популярные новости
Когда в&nbsp;Бишкеке потеплеет, рассказали синоптики Когда в Бишкеке потеплеет, рассказали синоптики
Сильные морозы. На&nbsp;ТЭЦ Бишкека сегодня постепенно увеличат нагрузку Сильные морозы. На ТЭЦ Бишкека сегодня постепенно увеличат нагрузку
Что может повысить качество образования в&nbsp;школах? Опрос Что может повысить качество образования в школах? Опрос
Стали известны сроки переноса из&nbsp;Бишкека Западного автовокзала Стали известны сроки переноса из Бишкека Западного автовокзала
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
21 февраля, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
20 февраля, вторник
23:46
Корпорацию Samsung назвали главным производителем телевизоров в мире
23:13
Дорожный фонд начнет пополняться акцизом на сжиженный газ для автомобилей
22:48
Обещал устроить на работу в «Кумтор». На Иссык-Куле задержан мошенник
22:22
В парке «Ынтымак-2» парни ломают аттракционы на детской площадке
22:00
Что делать, если попал в России в черный список из-за болезни