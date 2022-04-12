В Бишкеке на улице Сыдыкова вырубили 46 деревьев. На очереди еще больше 80

В Бишкеке на улице Сыдыкова вырубили 46 деревьев. Об этом 24.kg сообщили в инициативе PeshCom.

По данным активистов, накануне они насчитали почти 50 срубленных здоровых деревьев от улицы Турусбекова до Калыка Акиева. Отмечается, что это связано с капитальным ремонтом улицы Сыдыкова.

«Но вырубку продолжили, так что цифра будет больше. Снесли также один гараж, планируют убрать еще несколько других гаражей, потому что они находятся на пути дороги. Жители обоих домов, между которыми зеленая зона, выступили против, подписали обращение», — рассказали редакции.

Завотделом департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека Мирлан Алыраев сказал 24.kg, что до начала работ провели экологическую экспертизу и все согласовано со всеми службами.

«Планируется вырубить 130 деревьев, но мы будем максимально сохранять их. В основном убираем сухостои. Примерно 40 деревьев уже вырубили», — заключил он.