Микроавтобусный маршрут № 260 в Бишкеке стал муниципальным. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры расторг договор с фирмой-перевозчиком ОсОО «Талкут».

Причина — неоднократные конфликтные ситуации между руководителем фирмы и водителями, что, в свою очередь, привело к срыву выхода транспорта на линию.

«В департамент поступила информация, что на водителей оказывают давление и не дают работать. Специалисты выехали на место, но обнаружить водителей не удалось. Тем временем около 30 водителей пришли к зданию департамента и обратились с требованием о переходе в муниципальное предприятие «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что директор департамента Максат Нусувалиев вызвал руководителя фирмы Майрамбека Жекшенова, чтобы узнать причины конфликта, а также рассмотреть возможность примирения сторон, но водители отказались идти на переговоры.

«По этой причине в целях незамедлительного обеспечения горожан транспортом принято решение о расторжении договора и передачи данной линии с водителями в муниципальное пассажирское предприятие», — отметили в мэрии.