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Общество

В ФОМС напомнили о льготных медуслугах для студентов

Студенты средних и высших учебных заведений очной формы обучения до достижения 21 года относятся к категории застрахованных граждан, что дает им право на льготные медуслуги при наличии приписки к ГСВ. Об этом сообщили в ФОМС.

По его данным, по программе госгарантий этим студентам предоставляют право на получение бесплатного пакета медицинских услуг на амбулаторном уровне, а также льготы при госпитализации в стационары.

На амбулаторном:

  • профилактический прием, консультация, назначение лечения;
  • общий анализ крови, мочи, определение сахара в крови и моче, холестерина в крови, гликированного гемоглобина (пациентам с сахарным диабетом один раз в год), уретральный и вагинальный мазки, анализ мокроты (микроскопия мазка) и электрокардиограмма (по показаниям);
  • лабораторно-диагностические обследования при наличии направления от специалиста, за исключением дорогостоящих (ангиография, компьютерная томография);
  • оказание неотложной медпомощи, назначение медикаментозного лечения, иммобилизация, проведение инъекций, за исключением капельниц (по назначению врача в процедурном кабинете ЦСМ/ГСВ).

На стационарном:

  • экстренная медицинская помощь при наличии угрозы жизни пациента оказывается бесплатно до выведения из состояния, угрожающего жизни и здоровью, включая обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями;
  • при госпитализации в стационары республиканского уровня за лечение студенты вносят сооплату 1 тысячу 160 сомов (в терапевтический профиль) и 1 тысячу 510 сомов (в хирургический). Лечение в городских, территориальных больницах, а также в центрах общеврачебной практики обойдется в 840 сомов (в терапевтический профиль) и 1 тысячу 90 сомов (в хирургический).

В случае возникновения вопросов можно позвонить на горячую линию 113 с 9.00 до 18.00, кроме выходных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/230502/
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