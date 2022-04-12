02:01
USD 89.43
EUR 96.39
RUB 0.96
Общество

Хранящий энергию месяцами без потери емкости аккумулятор создали в США

Американские специалисты разработали аккумулятор, который может эффективно хранить энергию месяцами без потери емкости. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, ученые Министерства энергетики США стремились создать батарею, которую можно было бы использовать в сезонных целях. Например, аккумулятор мог бы собирать энергию весной, консервировать ее, а затем распределять в осенне-зимний период.

Разработка актуальна в случае аккумулирования энергии, поступающей от возобновляемых источников, активных лишь в определенный сезон.

Созданный в лаборатории прототип сохранил емкость 92 процента через 12 недель нахождения в спящем режиме. Специалисты зарядили батарею, нагрев ее до 180 градусов, что позволило ионам пройти через жидкий электролит. Затем батарею охладили до комнатной температуры, в результате чего электролит стал твердым. При повторном нагреве аккумулятор начал отдавать энергию.

Теоретическая плотность энергии разработанного учеными аккумулятора составляет 260 ватт-часов на килограмм, что выше, чем у современных свинцово-кислотных и проточных батарей. Подобные аккумуляторы рассчитаны на многолетнее использование, так как их будут заряжать и разряжать один или два раза в год.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/230484/
просмотров: 38
Версия для печати
Материалы по теме
Госдеп США обеспокоен действиями правительства КР против независимых СМИ
В техасском отеле произошел взрыв из-за утечки газа. Пострадали 20 человек
Срок американской визы для кыргызстанцев увеличивается с пяти до десяти лет
Кыргызстан заинтересован в укреплении двусторонних отношений с США — Жапаров
Депутатов опять волнует вопрос выдачи виз в США
США приветствуют продолжающуюся репатриацию кыргызстанцев из Сирии
Увеличение срока визы для граждан КР обсудили посол и помощник госсекретаря США
США приветствуют репатриацию граждан Кыргызстана из северо-восточной Сирии
Собирай плакаты и убирайся. Как посол КР в США выпроводил активистов
Израильско-палестинский конфликт. ХАМАС освободил двух заложниц — гражданок США
Популярные новости
Когда в&nbsp;Бишкеке потеплеет, рассказали синоптики Когда в Бишкеке потеплеет, рассказали синоптики
Сильные морозы. На&nbsp;ТЭЦ Бишкека сегодня постепенно увеличат нагрузку Сильные морозы. На ТЭЦ Бишкека сегодня постепенно увеличат нагрузку
Что может повысить качество образования в&nbsp;школах? Опрос Что может повысить качество образования в школах? Опрос
Стали известны сроки переноса из&nbsp;Бишкека Западного автовокзала Стали известны сроки переноса из Бишкека Западного автовокзала
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
21 февраля, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
20 февраля, вторник
23:46
Корпорацию Samsung назвали главным производителем телевизоров в мире
23:13
Дорожный фонд начнет пополняться акцизом на сжиженный газ для автомобилей
22:48
Обещал устроить на работу в «Кумтор». На Иссык-Куле задержан мошенник
22:22
В парке «Ынтымак-2» парни ломают аттракционы на детской площадке
22:00
Что делать, если попал в России в черный список из-за болезни