Хранящий энергию месяцами без потери емкости аккумулятор создали в США

Американские специалисты разработали аккумулятор, который может эффективно хранить энергию месяцами без потери емкости. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, ученые Министерства энергетики США стремились создать батарею, которую можно было бы использовать в сезонных целях. Например, аккумулятор мог бы собирать энергию весной, консервировать ее, а затем распределять в осенне-зимний период.

Разработка актуальна в случае аккумулирования энергии, поступающей от возобновляемых источников, активных лишь в определенный сезон.

Созданный в лаборатории прототип сохранил емкость 92 процента через 12 недель нахождения в спящем режиме. Специалисты зарядили батарею, нагрев ее до 180 градусов, что позволило ионам пройти через жидкий электролит. Затем батарею охладили до комнатной температуры, в результате чего электролит стал твердым. При повторном нагреве аккумулятор начал отдавать энергию.

Теоретическая плотность энергии разработанного учеными аккумулятора составляет 260 ватт-часов на килограмм, что выше, чем у современных свинцово-кислотных и проточных батарей. Подобные аккумуляторы рассчитаны на многолетнее использование, так как их будут заряжать и разряжать один или два раза в год.