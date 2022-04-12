Разгул финансовых пирамид. Юрист рассказала о правовой безграмотности граждан

Разгул финансовых пирамид в Кыргызстане — это последствия правовой безграмотности граждан. Таким мнением на круглом столе в Бишкеке поделилась адвокат Фатима Якупбаева.

«Государство принимает не самые эффективные меры, чтобы изменить ситуацию. Просветительскую работу об угрозах мошенничества нужно вести через государственное телевидение, а не социальные сети. Люди, пользующиеся социальными сетями, в большей степени владеют информацией о рисках», — сказала она.

Напомним, по информации МВД, с начала года в республике по фактам организации финансовых пирамид было возбуждено 577 уголовных дел. Общий материальный ущерб, нанесенный кыргызстанцам по этим делам, превышает 150 миллионов сомов.