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Общество

Разгул финансовых пирамид. Юрист рассказала о правовой безграмотности граждан

Разгул финансовых пирамид в Кыргызстане — это последствия правовой безграмотности граждан. Таким мнением на круглом столе в Бишкеке поделилась адвокат Фатима Якупбаева.

«Государство принимает не самые эффективные меры, чтобы изменить ситуацию. Просветительскую работу об угрозах мошенничества нужно вести через государственное телевидение, а не социальные сети. Люди, пользующиеся социальными сетями, в большей степени владеют информацией о рисках», — сказала она.

Напомним, по информации МВД, с начала года в республике по фактам организации финансовых пирамид было возбуждено 577 уголовных дел. Общий материальный ущерб, нанесенный кыргызстанцам по этим делам, превышает 150 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/230466/
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