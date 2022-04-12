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Общество

Открытие границы с Казахстаном. Что сегодня происходит на КПП «Ак-Жол»

С 11 апреля 2022 года сняты ограничения по пересечению государственной границы Казахстана в сухопутных пунктах пропуска с Кыргызстаном. С 00.00 11 апреля кыргызстанцы начали пересекать границу через пункт пропуска «Ак-Жол». Оснований для этого теперь не требуется.

До того чтобы въехать в Казахстан на машине или пройти границу пешком, требовались веские основания. Беспрепятственно посетить соседнюю страну можно было только на самолете.

Журналист 24.kg посмотрел, что сегодня происходит на контрольно-пропускном пункте «Ак-Жол», и узнал, увеличился ли поток людей, намеревающихся отправиться к соседям.

Утром на КПП «Ак-Жол» граждан не так много, как ожидалось. За час пребывания здесь границу прошли примерно 50 человек. Начальник КПП Бакыт Акимканов отмечает, что желающие выехать должны иметь при себе сданный за последние 72 часа ПЦР-тест или сертификат о вакцинации сроком не более шести месяцев.
По его словам, пассажиропоток увеличивается так же, как и количество автомобилей, пересекающих границу. Если до снятия ограничений на проезд сухопутным путем через «Ак-Жол» перемещались (туда и обратно) до 3 тысяч человек, то сегодня цифра выросла до 6 тысяч.
По словам Бакыта Акимканова, ситуация на месте стабильная. Нарушений при прохождении контрольно-пропускных пунктов как со стороны граждан Кыргызстана, так и со стороны граждан Казахстана не зарегистрировано. Люди предъявляют справки с отрицательным ПЦР-тестом или паспорт вакцинации и спокойно пересекают КПП.

Граждане не могут поверить, что спустя два года они могут посетить Казахстан без больших затрат. Потому что до этого им приходилось летать на самолете и тратить до 30 тысяч сомов за билет только в одну сторону (не считая расходов на ПЦР-тестирование).

«В Алматы живут родственники, два года мы не виделись, потому что не было возможности приобрести авиабилеты. Очень рады, что наконец границу можно пересекать без проблем», — говорят кыргызстанцы.

Напомним, что граждане могут пересечь кыргызско-казахстанскую границу через пункты пропуска «Чалдыбар», «Ак-Жол» «Кен-Булун» и «Токмак». Порожние транспортные средства — через КПП «Кен-Булун».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/230461/
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